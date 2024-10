Wolfsburg (ots) -- Volkswagen Group IT und Autostadt geben Einblicke in die Welt der Künstlichen Intelligenz- Impulsvorträge im Panoramakino: Einblicke von Expertinnen und Experten aus dem Volkswagen Konzern, Wissenschaft, Sport und Kunst- Anmeldung ab sofort kostenfrei über den Ticketshop (https://autostadt.regiondo.de/we-ai-campus-vortrage) der Autostadt möglichKünstliche Intelligenz entdecken: Beim WE & AI Campus am 21. und 22. November 2024 verwandelt sich das Panoramakino der Autostadt in Wolfsburg in einen Treffpunkt für alle, die Künstliche Intelligenz (KI) und ihr Potenzial für die digitale Transformation besser verstehen möchten. Expertinnen und Experten aus dem Volkswagen Konzern, Wissenschaft, Sport und Kunst geben bei abwechslungsreichen Impulsvorträgen Einblicke in Trends und Einsatzbereiche Künstlicher Intelligenz, in Chancen und Risiken sowie die Zukunft der Arbeit.WE & AI Campus ist ein gemeinsames Event von Group IT und Autostadt für Mitarbeitende des Volkswagen Konzerns und Tagesgäste der Autostadt, um sich über die neuesten Entwicklungen im Bereich der KI zu informieren. Auch ethische Fragen und gesellschaftliche Herausforderungen sind wichtige Themen des WE & AI Campus.Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: "Unser Anspruch ist es, das Verständnis für Künstliche Intelligenz sowohl innerhalb unserer Belegschaft als auch in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Zugleich sehen wir es als unsere Verantwortung, eine Plattform für fundierte und offene Diskussionen über die komplexen Herausforderungen und weitreichenden Potenziale von KI zu bieten. Der WE & AI Campus markiert den Beginn einer Reihe von Angeboten, die das Thema Künstliche Intelligenz in der Autostadt erlebbar machen und das wir in den kommenden Jahren intensiv bearbeiten werden.""Mit der Öffnung des WE & AI Campus für die Öffentlichkeit machen wir über Unternehmensgrenzen hinaus sichtbar, dass wir als Volkswagen AG daran arbeiten, auch in Zukunft die Entwicklung und Anwendung von Schlüsseltechnologien im internationalen Wettbewerb im Sinne unserer Werte mitzugestalten", sagt Hauke Stars, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG für den Geschäftsbereich IT.Der WE & AI Campus bietet eine Plattform, um die Bedeutung von KI für Volkswagen zu verstehen, unterschiedliche Sichtweisen zu beleuchten und über die Verantwortung von Entwicklerinnen und Entwicklern, Unternehmen und Institutionen nachzudenken. Auf der Agenda stehen unter anderem Impulsvorträge des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), von Microsoft, Nvidia und dem Bayrischen Forschungszentrum für Digitale Transformation. Volkswagen Design, Volkswagen Group Innovation und Elli stellen aktuelle KI-Entwicklungen aus der Volkswagen Group vor.Kostenfreie Anmeldung über Ticketshop der AutostadtDie einzelnen 45-minütigen Sessions können ab sofort kostenfrei über den Ticketshop (https://autostadt.regiondo.de/we-ai-campus-vortrage) der Autostadt gebucht werden. Alle Vorträge werden für die Besucherinnen und Besucher simultan ins Englische und Deutsche übersetzt.Die Tickets ermöglichen den Zugang zum WE & AI Campus im Panoramakino der Autostadt und gelten ausschließlich für den Zeitraum der gebuchten Session. Für die Teilnahme an mehreren Vorträgen müssen Besucherinnen und Besucher für jede Session ein Ticket erwerben. Die Tickets berechtigen nicht zur Nutzung weiterer Angebote der Autostadt.Pressekontakt:Autostadt GmbHUnternehmenskommunikationStadtbrücke38440 WolfsburgTelefon +49 - (0) 5361 40-1444Telefax +49 - (0) 5361 40-1419E-Mail: pressestelle@autostadt.deOriginal-Content von: Autostadt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19185/5895131