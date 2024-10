Wenig beachtet von der Öffentlichkeit erreicht der Goldpreis fast täglich neue Höchststände, während noch immer wenige Anleger davon profitieren. Der Markt wird bisher hauptsächlich durch Zentralbanken bestimmt, die zu Lasten des Dollars in Gold investieren.

Dieser Trend sollte weiter anhalten und er eröffnet Ihnen außergewöhnliche Chancen, während die Standard-Anlagen wie Aktien, Anleihen und Immobilien immer weiter unter Druck geraten sollen.

Rekord-Verschuldung und globale Spannungen sprechen für eine vermehrte Hinwendung der Anleger zu Edelmetallen, um Vermögen zu schützen!

Wie Sie Ihr Vermögens bewahren und diesen Trend mit interessanten Investments nutzen können, erfahren Sie bei Forum ONE!

Wie die frühere Edelmetallmesse bietet Ihnen Forum ONE die Gelegenheit, hochkarätige Fachvorträge zu hören, die über den Tellerrand hinausgehen, mit den Referenten in direkten Austausch zu treten und sich über ausgewählte Bergbaufirmen zu informieren.

Zu den Ausstellern gehören u.a.: McEwen Mining Inc. (ISIN: US58039P3055), GoldMining Inc. (ISIN: CA38149E1016), GoldRoyalty Corp. (ISIN: CA38071H1064), Aztec Minerals Corp. (ISIN: CA0548271000), Nicola Mining Inc. (ISIN: CA65405R2037), Skyharbour Resources Ltd. (ISIN: CA8308166096), GR Silver Mining Ltd. (ISIN: CA36258E1025), Matsa Resources Limited (ISIN: AU000000MAT8) und Africa Oil Corp. (ISIN: CA00829Q1019).

Als versierte Investoren kennen Sie den Spruch "The trend is your fried". Der Trend der Edelmetalle ist ungebrochen und hat noch einen weiten Weg vor sich. Seien Sie dabei!

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite, wo auch die Registrierung der Teilnehmer erfolgen kann.

Eckdaten:

Datum: 7. und 8. November 2024

Ort: Holiday Inn Hotel, Inselkammerstr. 7-9, 82008 Unterhaching

Zeit: jeweils 9:30 - 17:15 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.forum-1.com



