UN Tourism und das Tourismusministerium Paraguays stellen einen gemeinsamen Bericht über die Rolle von Frauen im regionalen Tourismussektor vor. Die Studie wird im Vorfeld der 1. Regionalkonferenz zur Stärkung der Rolle der Frau im Tourismus in Lateinamerika und der Karibik vorgestellt, die am 21. und 22. Oktober in Asunción, Paraguay, stattfindet.

UN Tourism and the Ministry of Tourism of Paraguay launch joint report focusing on the role of women in the regional tourism sector (Photo: UN Tourism)

Der Bericht betont die Bedeutung weiblicher Führung im Nachhaltigkeitsprozess und im Transformationsprozess zur Geschlechtergleichstellung, der im Tourismussektor stattfindet. Zu den hervorgehobenen Punkten gehören:

Die Rolle des Tourismus als Instrument zur Stärkung der Rolle der Frau. 52 der gesamten festangestellten Arbeitskräfte im Tourismussektor sind Frauen, in bestimmten Segmenten wie der Beherbergung und der Gastronomie sind es sogar 60

Die Präsenz von Frauen in der Tourismusausbildung, wo 69 aller Personen, die in tourismusbezogenen Studiengängen eingeschrieben sind, Frauen sind.

Die Studie betont nicht nur die positiven Aspekte, die der Tourismussektor für Frauen in der Region bietet, sondern hebt auch die Herausforderungen hervor, mit denen sie konfrontiert sind. Einige gängige Beispiele sind die Arbeitsplatzunsicherheit im Zusammenhang mit informeller Beschäftigung oder die Überlastung mit Aufgaben, wobei Frauen oft Funktionen ausüben, die ihre fürsorgliche Rolle im häuslichen Kontext widerspiegeln, usw.

Obwohl die bedeutende weibliche Präsenz in diesem Sektor hervorgehoben wird, zeigt die Analyse auch, dass Frauen in Entscheidungspositionen in Tourismusministerien in der Minderheit sind und nur 25 dieser Positionen besetzen. Ebenso sind sie unter den Eigentümern von Tourismusunternehmen und in Führungspositionen im Allgemeinen unterrepräsentiert.

Obwohl der allgemeine Trend positiv ist, gibt es laut UN Tourism in seinem Bericht noch erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten.

In Asunción werden Strategien zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter untersucht.

Die Konferenz in Asunción, die einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichstellung der Geschlechter im Tourismussektor darstellt, bringt Vertreter verschiedener Mitgliedstaaten, weibliche Führungskräfte im Tourismussektor und Experten für Gender und Tourismus zusammen, um die Ergebnisse des Berichts zu analysieren und bewährte Verfahren für Initiativen dieser Art in ihren eigenen Ländern auszutauschen.

Die Veranstaltung umfasst auch Podiumsdiskussionen und Workshops, in denen die Teilnehmer Strategien zur Umsetzung der Empfehlungen des Berichts und zur Förderung besserer Arbeitsbedingungen sowie zur Förderung von Frauen in Führungspositionen im Tourismussektor erörtern können.

"Der Tourismus hat ein enormes Potenzial für die Stärkung der Rolle der Frau, insbesondere in Lateinamerika und der Karibik", sagte Zurab Pololikashvili, Generalsekretär der UN-Tourismusorganisation, in seiner Rede.

"Die Frauen Lateinamerikas sind die treibende Kraft des Sektors in der Region, und die Studie bietet einige konkrete Vorschläge für Fortschritte in Richtung einer größeren Gleichstellung und Beteiligung von Frauen im Tourismus, der in vielen Ländern ein Schlüsselsektor für das Wirtschaftswachstum ist."

Leticia Ocampos de Peña, First Lady von Paraguay, lud alle paraguayischen Frauen zu der Veranstaltung ein, die sie als "sehr wichtig" bezeichnete, da sie darauf abziele, das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, mit denen Frauen im Tourismussektor konfrontiert sind.

Sie fügte hinzu: "Es wird eine Gelegenheit sein, den Wissensaustausch zu fördern, Maßnahmen mit einer geschlechtsspezifischen Perspektive umzusetzen und zu lernen, zu wachsen und einen integrativen Tourismus zu fördern."

Angie Duarte, Tourismusministerin von Paraguay, betonte die Bedeutung der Arbeit von Senatur und UN Tourism bei der Zusammenführung von Frauen, die im nationalen Tourismussektor arbeiten. Sie dankte First Lady Leticia Ocampos für ihre uneingeschränkte Unterstützung der Initiative, "die darauf abzielt, geschlechtsspezifische Ungleichheiten in diesem Sektor zu beseitigen und mehr Möglichkeiten zur Stärkung der Rolle der Frau zu schaffen."

"Dies ist ein entscheidender Zeitpunkt, um die Bedeutung von Frauen in der Tourismusbranche weltweit hervorzuheben, und ich lade alle Frauen, die an ihrer eigenen persönlichen Entwicklung und der ihrer Gemeinden arbeiten, ein, sich uns bei dieser transformativen Veranstaltung anzuschließen. Gemeinsam können wir eine gerechtere und erfolgreichere Zukunft für alle Frauen schaffen", fügte sie hinzu.

