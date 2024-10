Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Medienmitteilung GZO AG: Versammlung der Anleihensgläubiger setzen ein sehr starkes Signal Mehrheit von 80% des vertretenen Kapitals unterstützen die Anträge der von Clearway Capital GmbH angeführten Gläubigergruppe

Gregor Greber wurde mit 81% des vertretenen Kapitals zum Vertreter der Anleihegläubiger mit Beobachterrechten im Verwaltungsrat gewählt Wetzikon, 25. Oktober 2024 - Grossaufmarsch in Wetzikon. Vertreten waren fast 80% des Kapitals der Anleihe des Spitals Wetzikon über CHF 170 Mio. (1.875% GZO AG Anleihe, CH0240109618). Das zeigt die grosse Unzufriedenheit der Gläubiger mit dem Vorgehen der GZO. Das an der Versammlung vorgestellte Sanierungskonzept wurde mit grosser Skepsis aufgenommen. Es sieht vor, das Spital auf dem Buckel der Gläubiger und zum einseitigen Vorteil der Gemeindeaktionäre zu sanieren. Wie die Abstimmungsergebnisse unterstreichen, werden die Gläubiger einem solchen Vorhaben nicht zustimmen. Die beiden zentralen Anträge der Gläubigergruppe erzielten eine überwältigende Unterstützung. Über 80% der anwesenden und vertretenen Gläubiger stimmten der Verlängerung der Laufzeit um drei Jahre (von Juni 2024 bis Juni 2027) zu. Dies entspricht mehr als 65% des ausstehenden Nominalbetrages der Anleihe von CHF 170 Mio. Die für eine Annahme nötige 2/3 Mehrheit des gesamten ausstehenden Kapitals wurde damit nur um Haaresbreite verpasst. Die Anleihegläubiger teilen damit die Einschätzung, dass es besser ist, das GZO aus der provisorischen Nachlassstundung zu befreien, damit das Unternehmen zu seinem normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren kann und mehr Zeit bekommt, um einen Rettungsplan für das Spital auszuarbeiten.

81% der Gläubiger wählten Gregor Greber zum Vertreter der Anleihegläubiger mit Beobachterrechten im Verwaltungsrat. Damit haben die Gläubiger die Gewähr, dass sie umfassend, transparent und sachgerecht über die aktuellen Entwicklungen beim GZO informiert werden. «Wir sind hocherfreut über die überwältigende Unterstützung und das deutliche Zeichen der Anleihensgläubiger. Dies ist ein äusserst starkes Signal an die GZO-Verantwortlichen und die Sachwalter, dass für einen definitiven Sanierungsplan das Einverständnis der Gläubiger unumgänglich ist», sagt Gianluca Ferrari von Clearway Capital. Das weitere Vorgehen wird die Gläubigergruppe erst nach genauer Prüfung der an der Versammlung präsentierten Pläne und Zahlen festlegen.

