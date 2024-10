Mit der Swiss Life Privado Police bietet Swiss Life Deutschland Privatanlegerinnen und Privatanlegern eine fondsgebundene Rentenversicherung an, die gegen Einmalbeitrag über einen ELTIF in ausgewählte Infrastrukturanlagen investiert. Swiss Life Privado Police - das Wichtigste in KürzeMindestanlagezeitraum von zwölf Jahren gegen Einmalbeitrag ab 10.000 Euro flexible Zuzahlungen ab 5.000 Euro und Teilentnahmen (Anspar- und Rentenphase) lebenslange Rente oder wahlweise eine einmalige Kapitalleistung ...

