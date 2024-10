Pepe, Flockerz oder Pepe Unchained - Welcher Ethereum-Meme-Coin bietet jetzt das größte Potenzial?

Seit der Einführung der Ethereum-Spot-ETFs in den USA hatten viele Anleger darauf gehofft, dass es zu einem merklichen Anstieg des ETH-Kurses kommen wird. Bisher ist dies allerdings nicht eingetreten und die wenigsten Investoren glauben noch daran, dass der ETH-Token bis Ende des laufenden Jahres ein neues Allzeithoch erreichen kann. Viele Ethereum-Anleger sind im Augenblick deshalb äußerst bearish eingestellt.

Ganz anders sieht das allerdings bei den Ethereum-Meme-Coins aus, die in den vergangenen Monaten mitunter unglaubliche Gewinne verzeichnen konnten. Wir werfen einen Blick auf gleich drei Projekte und verraten, welcher dieser Meme-Token überhaupt Potenzial bietet.

Meme Coin #1: Der Pepe Coin überzeugt mit über 850 Prozent an Wertzuwachs

Einer der größten Gewinner der Meme-Coin-Sparte ist ganz klar der PEPE-Token, der im vergangenen Jahr einen Wertgewinn von über 850 Prozent verzeichnen konnte (siehe Bild unten). Nicht ohne Grund handelt es sich bei diesem Token um den derzeit drittgrößten Meme-Coin am Markt, der mit einer Marktkapitalisierung von über 4,07 Milliarden US-Dollar zu den größten Kryptowährungen überhaupt gehört. Im Augenblick liegt der nämlich mit dieser Marktkapitalisierung auf Platz 24 und könnte schon bald das Top-20-Ranking erreichen.

Der Pepe (PEPE) Kurs der letzten 12 Monate (Quelle: CoinMarketCap)

Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass der Pepe Coin einen so hohen Stellenwert am Krypto-Markt einnehmen kann? Die Antwort ist nicht ganz einfach, doch einer der Hauptgründe ist mit Sicherheit die große Community, die hinter dem Meme-Token steht. Diese sorgt regelmäßig in den sozialen Medien dafür, dass ein erneuter Hype entsteht und mehr Anleger in PEPE investieren.

Gleichzeitig lockt seine volatile Beschaffenheit vor allem risikofreudigere Investoren an, die auf einen schnellen Kursanstieg hoffen. Je mehr Anleger dieser Narrative folgen, desto stärker sind die Zuflüsse in den PEPE-Token, was wiederum den Kurs in die Höhe treibt. Allerdings besteht auch ein großes Risiko dafür, dass der Kurs genauso schnell wieder einbricht. Es gilt also gerade bei einem so populären Meme-Token darauf zu achten, wie genau sich der Kurs und die Community verhält. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass immer Potenzial für Kursgewinne vorhanden ist.

Meme Coin #2: Flockerz setzt auf ein innovatives Vote-To-Earn-Konzept

Die Entwickler von Flockerz (FLOCK) setzen den Fokus im laufenden Presale ganz klar auf die Bildung einer stabilen Community, genannt "The Flock". Dies ist deshalb wichtig, weil dieses Meme-Coin-Projekt mit "FlockTopia" auf ein eigenes DAO-System (Decentralized Autonomous Organization) setzt, bei dem die eigene Community darüber bestimmt, welche Richtung das Projekt einschlagen soll.

Im Klartext heißt das: Nutzer können über alle wichtigen Aspekte abstimmen. Dazu zählt die Projektentwicklung, die Marketing-Strategie, die Planung und Umsetzung neuer Features, etwaige Expansionspläne sowie die Möglichkeit, FLOCK-Token zu "verbrennen", um eine künstliche Verknappung zu erzielen.

Hierfür setzt Flockerz auf ein spezielles Vote-To-Earn-System (VTE). Jeder Nutzer, der an einer der vielen Abstimmungen teilnimmt, erhält als Belohnung eine gewisse Menge an FLOCK-Token. Das soll garantieren, dass möglichst viele Nutzer ihre Meinung einbringen und gleichzeitig die Dezentralisierung des gesamten Meme-Coin-Projekts fördern.

Im Augenblick befindet sich Flockerz noch in der Presale-Phase und konnte erst vor Kurzem die wichtige Marke von 1 Million US-Dollar an gesammeltem Kapital überschreiten. Hierfür dürfte unter anderem auch das Presale-Staking-Programm verantwortlich sein, denn im Augenblick wird hier eine prozentuale jährliche Rendite (APY) von 1.609 Prozent gewährt. Über die kommenden zwei Jahre hinweg sollen außerdem 25 Prozent der 12,6 Milliarden FLOCK-Token an Staking-Nutzer ausgezahlt werden, während weitere 25 Prozent des Tokenvorrats über das DAO-System verteilt wird.

Kaufe noch heute FLOCK-Token zu günstigen Presale-Preisen!

Meme-Coin #3: Der größte Presale des Jahres - Pepe Unchained übertrifft alle Erwartungen

Über 22,3 Millionen US-Dollar konnte Pepe Unchained (PEPU) bisher im aktuell laufenden Vorverkauf einsammeln. Damit gilt das Meme-Coin-Projekt bereits jetzt als erfolgreichster Presale des Jahres 2024. Doch was genau ist der Grund für das große Interesse vieler Investoren?

Pepe Unchained ist der weltweit erste Layer-2-Meme-Token. Damit basiert der PEPU-Token zwar auf der Ethereum-Blockchain, setzt auf dieser jedoch nur auf und kann mit einer eigenen Blockchain bessere Ergebnisse garantieren. Dazu zählt vor allem die Geschwindigkeit, die bis zu 100-mal so schnell wie das Ethereum-Netzwerk ist. Gleichzeitig werden dadurch die Kosten für Transaktionen merklich reduziert, wovon viele Händler profitieren.

Ein weiterer Vorteil: Das Staking-Programm von Pepe Unchained soll - zumindest laut dem offiziellen Whitepaper - eine doppelt so hohe Rendite bieten, wie dies bei vergleichbaren Projekten der Fall ist. Derzeit liegt die APY bei 102 Prozent - soll aber langfristig auf einem stabilen, hohen Niveau bleiben. Hierfür wurden ganze 30 Prozent aller PEPU-Token nur für das Staking-Programm reserviert, während weitere 20 Prozent alleine im Presale verkauft werden.

Langfristig soll sogar ein eigenes Ökosystem entstehen, das auf der Layer-2-Technologie aufbaut. Wie genau das aussehen soll, verraten die Entwickler bislang nicht. Klar ist allerdings, dass sie sich zum Ziel gesetzt haben, sogar den starken PEPE-Token zu übertreffen. Bleibt abzuwarten, ob die Zukunft nach dem Coin Launch genauso positiv aussieht wie jetzt im Presale. Das Potenzial dafür ist auf jeden Fall vorhanden.

Investiere noch vor dem offiziellen Launch in den PEPU-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.