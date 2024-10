DJ Özdemir will Spitzenkandidatur in Baden-Württemberg übernehmen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) will als Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Frühjahr 2026 antreten. Das kündigte Özdemir über den Kurznachrichtendienst X an. "Ich mach's. 2026 will ich Ministerpräsident meiner wunderbaren Heimat werden", schrieb er. "Wenn wir uns treu bleiben und zugleich nach neuen Wegen suchen, auf unsere Schaffigkeit vertrauen und mutig vorangehen, dann liegt das Beste noch vor uns."

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte in einem Statement, Özdemir bringe "alles mit, was man für ein hohes Amt in Baden-Württemberg braucht". Er habe Regierungserfahrung, sei anerkannt über Parteigrenzen hinweg, habe eine klare Haltung, sei aber auch sehr pragmatisch. "Und er hat Tatkraft und Weitblick. Er ist ein geborener Schwabe", sagte Kretschmann. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) begrüßte die Kandidatur Özdemirs. "Cem ist der Beste aus dem Ländle fürs Ländle", sagte sie der Bild-Zeitung.

Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Maximilian Mörseburg (CDU) sagte dem Blatt: "Als CDU freuen wir uns auf die demokratische Auseinandersetzung. Aber die Stuttgarter dürfen erwarten, dass er auch seinen Wohnsitz nach Stuttgart verlegt." Berlin-Kreuzberg habe wenig mit der Lebensrealität in Stuttgart gemein. Unions-Fraktionsvize Steffen Bilger (CDU) forderte Özdemir auf, seinen Verbleib im Ministeramt zu überdenken. "Die deutschen Landwirte brauchen einen Minister, der sich mit ganzer Kraft für ihre Belange einsetzt - und keinen Wahlkämpfer, dessen Herz ohnehin noch nie für die Landwirtschaft schlug", sagte Bilger der Rheinischen Post.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2024 06:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.