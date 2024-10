EQS-Ad-hoc: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Veganz Group AG: Prolongation der Anleihe ohne Verschlechterung der Konditionen



25.10.2024 / 13:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Prolongation der Anleihe ohne Verschlechterung der Konditionen Veganz Group AG fordert die Gläubiger ihrer ausstehenden EUR 10.000.000 7.5% Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN DE000A254NF5 und WKN A254NF) zur Stimmabgabe zwecks Änderungen der Anleihebedingungen auf (Verschiebung des Rückzahlungstermins um 5 Jahre auf den 24. Februar 2030)



(Berlin, 25. Oktober 2024) Die Veganz Group AG wird kurzfristig die Gläubiger der EUR 10.000.000 7,5% Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN DE000A254NF5 und WKN A254NF) zur Stimmabgabe über die Änderung der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen auffordern, und zwar insbesondere hinsichtlich der Verlängerung der Laufzeit durch Verschiebung des Rückzahlungstermins um 5 Jahre auf den 24. Februar 2030. Außerdem soll insbesondere über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters aller Gläubiger abgestimmt werden. Infolge Rückkaufs und Entwertung von Schuldverschreibungen in Höhe eines Nennbetrags von insgesamt EUR 147.000 im Jahr 2022 beträgt derzeit der ausstehende Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen EUR 9.853.000. Die Änderungen der Anleihebedingungen sind für die Veganz Group AG ein weiterer wichtiger Baustein, um die Transformation der Veganz-Gruppe erfolgreich abzuschließen und um nachhaltiges, profitables Wachstum zu gewährleisten. Daher wird die Veganz Group AG alle Anleihegläubiger zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung im Sinne von § 18 des Schuldverschreibungsgesetzes ("SchVG") im Abstimmungszeitraum von voraussichtlich 00:00 Uhr (Frankfurter Zeit) am 18. November 2024 bis 24:00 Uhr (Frankfurter Zeit) am 20. November 2024. Die Einladung wird im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Veganz Group AG unter www.veganz.de veröffentlicht. Kontakt Unternehmen: Veganz Group AG

An den Kiefern 7

14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49 (0)30 2936378 0

E-Mail: info@veganz.de Kontakt Investor Relations:

Massimo Garau (Chief Financial Officer, CFO)

Telefon: +49 (0)151 46569362

