Die Aktie von HelloFresh ist wild in den Freitagnachmittag gestartet. Nachdem sie bereits am Vormittag deutlich zugelegt hatte, sackte sie in nur einer Minute um rund sechs Prozent ab. Nur wenige Zeigerumdrehungen später beträgt das Tagesplus mehr als zehn Prozent. Der Auslöser dafür waren die vorläufigen Zahlen für das Q3 sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2024.Wie der Konzern am Freitag mitteilte, betrug der konsolidierte Umsatz im dritten Quartal 2024 1,82 Milliarden Euro. Das Wachstum zum ...

