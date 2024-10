© Foto: Craig Bailey - picture alliance



Die Aktien von US-Krankenversicherern handeln aktuell mit hoher Volatilität. Mit Centene hat am Freitag ein Unternehmen die Erwartungen meilenweit übertroffen.Die Aktien von US-Krankenversicherern waren über viele Jahre hinweg zuverlässige Kursgaranten - selbst als die Zinserträge aufgrund der niedrigen Leitzinsen noch gering waren. In diesem Jahr ist der Kursmotor allerdings ins Stocken geraten. Die Branche wird von explodierenden Patientenkosten heimgesucht, was Papiere wie Humana regelrecht hat abstürzen lassen. Selbst Branchenprimus UnitedHealth musste zuletzt Federn lassen und hat seine Prognose leicht nach unten angepasst, was zu empfindlichen Kursverlusten geführt hat. Angesichts …