www.bernecker.info

Der Ausstatter der Erdölindustrie und Spezialist für Energiechnologie lieferte in dieser Woche die Zahlen zum Q3 ab. Mit 6,9 Mrd. $ Umsatz wurde insgesamt die Erwartung verfehlt.Die Texaner meldeten robuste Nachfrage im internationalen Geschäft. Sie hat Rückgänge in Nordamerika (- 9 %) zum Teil kompensiert. Der Bereich Industrial + Energy Technology wuchs um 9 % auf 2,95 Mrd. $ Umsatz. Auch der weitere Ausbau von LNG-Terminals kam BAKER HUGHES zugute.BAKER HUGHES profitierte zuvor von Aussagen des größeren Wettbewerbers SLB: Erdgasprojekte in Asien und dem Mittleren Osten würden (unabhängig von gesenkten Erdöl-Förderquoten der OPEC+) weiter ausgebaut.CEO Lorenzo Simonelli zeigte sich optimistisch. Der Konzern werde im Gesamtjahr die EBITDA-Guidance in der Mitte treffen. Auf dem Kursverlauf der BAKER HUGHES-Aktie liegt weiterhin ein Deckel bei 39 $.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.