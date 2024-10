Chart des Tages | Nikkei Index (25.10.2024)

Die japanischen Wahlen stehen vor der Tür, was zu einer höheren Volatilität des Yen und japanischer Aktien führen könnte, da die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) zum ersten Mal seit 2009 ihre Mehrheit im Unterhaus des Parlaments verlieren könnte. Die Wahlen am 27. Oktober finden nach einer turbulenten Zeit statt, in der die Nominierung von Ishiba und seine Rhetorik im Zusammenhang mit den Zinserhöhungen der Bank of Japan den Yen erschütterten und die Aktienkurse sanken. Wenn die Koalition ihre Mehrheit verliert und eine Minderheitsregierung bildet, wird die Regierung von Ishiba stark geschwächt, was die jüngsten, relativ gemäßigten Äußerungen des Politikers zur japanischen Geldpolitik direkt zunichte machen könnte. Andererseits bedeutet dies nicht, dass andere Politiker wesentlich von Ishibas aktueller Haltung abweichen werden.

Im Falle eines Regierungswechsels ist unklar, welche Partei die Führung in der Geldpolitik übernehmen wird, da es sich um eine Koalitionsregierung handeln wird. Theoretisch mag der Markt keine Machtwechsel, aber gleichzeitig ist es schwierig zu sagen, was mit dem Yen nach einer möglichen Niederlage der LDP geschehen könnte. Die Bank of Japan ist natürlich eine unabhängige Bank, aber seit einigen Jahren gibt es einen gewissen Einfluss der Behörden auf die Entscheidungen der Bank, der in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.