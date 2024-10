Am Montag rücken wichtige Unternehmensberichte und ein möglicher Tarifkonflikt ins Rampenlicht: Philips, Ford und Traton legen ihre Quartalszahlen vor, während in Frankfurt Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie drohen.TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz)21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen Aktien TOP 30 Aktien-Trends auf ...

