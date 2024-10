Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Errante freut sich, seine direkte Integration in TradingView, der weltweit größten Charting-Plattform und Community für Trader, bekannt zu geben. Sie können jetzt mit Errante direkt aus TradingView-Charts handeln.Errante bietet mit MT4, MT5, cTrader und jetzt auch TradingView hochmoderne Trading-Plattformen, die Zugang zu globalen Märkten und Analysen bieten.Vorteile von TradingView:Das Vertrauen von 60 Millionen TradernTreten Sie dem größten sozialen Netzwerk für Trader in der Welt beiFortgeschrittenes Charting und Trading direkt auf der Plattform TradingViewÜber 400 integrierte Indikatoren und StrategienEine Vielzahl von Marktwarnungen, die auf jedem Gerät verfügbar sindPine Script zur Erstellung benutzerdefinierter Indikatoren und StrategienBewerten Sie uns auf TradingView (https://www.tradingview.com/broker/Errante/)Informationen zu ErranteErrante ist ein mehrfach preisgekrönter, regulierter Online-Broker, der sich verpflichtet hat, erstklassige Dienstleistungen anzubieten und dauerhafte und vertrauensvolle Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen. Geführt von einer Gruppe von Branchenexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung und einer makellosen Erfolgsbilanz. Die Eckpfeiler der Geschäftsphilosophie sind Ehrlichkeit, Transparenz und Integrität. Seine Vision ist es, einen neuen Standard für Online-Trading zu setzen, bei dem die Kunden an erster Stelle stehen. "Trading Made Personal" ist nicht nur das Logo, sondern auch der Modus Operandi des gesamten Unternehmens. Errante hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden und Partnern eine persönliche Betreuung auf höchstem Niveau zu bieten und eine schnelle und zuverlässige Handelsumgebung zu gewährleisten.Errante wurde allein in diesem Jahr für das beste IB/Affiliate-Programm in Lateinamerika, das beste IB/Affiliate-Programm weltweit und die beste Handelserfahrung ausgezeichnet.Errante bietet eine unvergleichliche, ultraschnelle Marktausführung mit wettbewerbsfähigen Spreads. Errante ist stolz auf die Sicherheit und Integrität seiner Produkte und seiner Trading-Technologie sowie auf den Schutz der Kundengelder, die in erstklassigen Kreditinstituten verwahrt werden.Um unsere Kunden noch besser zu schützen, haben wir eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen, die es uns ermöglicht, die Gelder unserer Kunden noch besser zu schützen. Das Versicherungsprogramm von Errante sichert seine Verbindlichkeiten bis zu 1.000.000 € bei marktführenden Versicherungsmaklern ab.Errante bietet verschiedene Handelsplattformen und mehrere Kontotypen an, um den persönlichen Bedürfnissen jedes Kunden gerecht zu werden, mit äußerst wettbewerbsfähigen Spreads und ohne Provisionen.Errante bietet auch eine Reihe von Einzahlungsmethoden ohne Kosten für die Kunden.Willkommen bei Errante. Trading made personal.Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die ersten Schritte mit Errante & TradingView finden Sie hier:https://errante.com/wp-content/uploads/2024/10/Errante_Trading-View_PDF_V05.pdfUm sich bei Errante zu registrieren, klicken Sie hier: https://errante.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2539615/Errante_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/errante-ist-in-tradingview-integriert-302287242.htmlPressekontakt:Christina Maria Kyriakidou,ckyriakidou@errante.com,+44203 519 4635Original-Content von: Errante, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177244/5895287