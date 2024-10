Waldshut-Tiengen (ots) -Die Dorow Clinic durfte erneut prominente Patienten begrüßen: Reinhold und Magret Geiss, die Eltern von Robert Geiss.Ursprünglich kam das Paar in die Klinik, um eine unschöne Hyaluronbehandlung bei Magret korrigieren zu lassen. Eine frühere Behandlung in einer anderen Klinik hinterließ sichtbare Spuren, die nun von den Experten der Dorow Clinic erfolgreich aufgelöst wurden. Doch der Besuch entwickelte sich unerwartet anders, als Reinhold von einem kürzlichen Unfall berichtete.Ein unerwarteter UnfallReinhold Geiss erlitt einen schweren Sturz, als er bei einer spaßigen Aktion mit einem aufblasbaren Schwan für den Swimmingpool rückwärts fiel. Er stürzte mehrere Treppenstufen rückwärts hinunter auf harten Beton. "Ich habe schon seit zwei Tagen Schwindelgefühle, die mir große Sorgen machen", erzählte Reinhold besorgt.Sofortige Hilfe durch die Dorow ClinicDr. Dr. Andreas Dorow erkannte sofort den Ernst der Lage. Obwohl Schwindelanfälle nicht in den direkten Kompetenzbereich der Klinik fallen, handelte er umgehend. Er organisierte sofort einen Termin im Klinikum Hochrhein und ließ ein MRT durchführen, um ernsthafte Verletzungen auszuschließen. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass Reinhold keine Kopfverletzungen davongetragen hatte - sein Gehirn ist in einwandfreiem Zustand. "Es gab nicht einmal Anzeichen von Alterung", kommentierte Dr. Dorow.Fürsorge über den Tellerrand hinausReinhold zeigte sich beeindruckt von der schnellen, umfassenden Betreuung: "Vielen Dank, das ist hier wirklich einmalig", lobte er das Team der Dorow Clinic. Für Dr. Dr. Andreas Dorow ist klar: "Wenn ein Patient Hilfe braucht, bin ich da." Die Dorow Clinic setzt alles daran, das Wohl ihrer Patienten in den Mittelpunkt zu stellen und geht dabei gerne die Extra-Meile.Die Dorow Clinic steht für ganzheitliche Fürsorge - jeder Patient ist hier in besten Händen.Erlebe es selbst und vereinbare deinen persönlichen Beratungstermin. Ob Ästhetik oder Zahnmedizin, die Dorow Clinic ist für dich da.Pressekontakt:Dorow Clinicmarketing@dorow-clinic.de+49 7751 802970Original-Content von: MVZ Dr. Dr. Dorow GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176467/5895291