Auf dem diesjährigen BRICS-Gipfel in Kasan maßen die beteiligten Spitzenvertreter den Währungen in ihren Ländern hohe Bedeutung bei. Chinas Partei- und Regierungschef Xi Jinping beließ es in diesem Zusammenhang mit einem Hinweis auf die Bedrohung durch westliche Zahlungssysteme. Doch eine gemeinsame Währung in Stellung zu bringen, ist für die alten und neuen Mitgliedsländer keine Option. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...