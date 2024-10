Von der Krawatte zum Modeimperium: Der Name Ralph Lauren steht für ganz großen Luxus. Superheiß läuft derzeit auch die Aktie.Ralph Lauren ist in Feierlaune. Der Stardesigner zelebrierte im Oktober seinen 85. Geburtstag und blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück. "Ich dachte, Mode wäre langweilig geworden", gestand er der New York Times, "aber ich hatte noch mehr mitzuteilen." Trotz seines hohen Alters ist er nach wie vor in Bestform. Das Geheimnis hinter dem Erfolg seiner Marke? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...