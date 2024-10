© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa



Jüngste Verbraucherumfragen deuten laut KeyBanc Capital Markets auf ein schwaches Wachstum für Apple hin.Analyst Brandon Nispel stuft den Tech-Riesen auf Untergewichten herab und setzt das Kursziel auf 200 US-Dollar, was einem Rückgang von über 13 Prozent entspricht. Die Apple-Aktie fiel im vorbörslichen Handel um fast 1 Prozent, seit Jahresbeginn ist sie um knapp 20 Prozent gestiegen: Laut Nispel trägt das iPhone SE nicht signifikant zu den iPhone-Verkäufen bei. Die Umfrage ergab, dass zwar 59 Prozent der Befragten an einem Upgrade auf das iPhone 16 interessiert sind, aber 61 Prozent von ihnen auch das iPhone SE in Betracht ziehen. "Das iPhone SE stellt unserer Meinung nach keine wirkliche …