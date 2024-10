Suzano, der größte Zellstoffhersteller der Welt, gibt seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 (3Q24) bekannt. Der operative Cashflow erreichte 4,4 Mrd. BRL, was einem Anstieg von 132 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 6,5 Mrd. BRL, ein Anstieg um 77 gegenüber 3Q23. Der Nettoumsatz erreichte 12,3 Mrd. BRL, das höchste Quartalsergebnis seit 2022 und ein Anstieg von 37 gegenüber dem Vorjahresquartal.

Die guten Ergebnisse des dritten Quartals sind vor allem auf das gestiegene Verkaufsvolumen und die höheren durchschnittlichen Verkaufspreise der exportierten Produkte zurückzuführen, wobei auch die Wechselkurse einen positiven Beitrag leisteten. Der Zellstoffabsatz belief sich auf insgesamt 2,6 Mio. Tonnen, was einem Anstieg von 6 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Papierabsatz erreichte im dritten Quartal 360.000 Tonnen, was einem Anstieg von 9 gegenüber 3Q23 entspricht.

Die Quartalsergebnisse spiegeln auch den frühen positiven Beitrag des neuen Werks in der Gemeinde Ribas do Rio Pardo im Bundesstaat Mato Grosso do Sul wider, das am 21. Juli 2024 in Betrieb genommen wurde. Das neue Werk beendete das Quartal mit 80 seiner Produktionskapazität (Lernkurve) und lag damit deutlich über den ursprünglichen Erwartungen, die von einer Auslastung von 71 ausgingen. Die gesamten Cash-Kosten der Zellstoffproduktion von Suzano stiegen im dritten Quartal um 4 auf 863 BRL pro Tonne (ohne Ausfallzeiten).

Die Verbesserung des bereinigten EBITDA in den letzten 12 Monaten hat zu einer Verbesserung des Verschuldungsgrads des Unternehmens geführt, wobei das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA in US-Dollar vom 3,2-fachen zum Ende von 2Q24 auf das 3,1-fache zum von 3Q24 gesunken ist. Diese starken operativen Ergebnisse und das positive Finanzergebnis aufgrund des niedrigeren Wechselkurses am Ende des Berichtszeitraums trugen ebenfalls zu einem Nettogewinn von 3,2 Mrd. BRL im Quartal bei.

Im dritten Quartal 2024 schloss Suzano den Erwerb einer 15%igen Beteiligung an dem österreichischen Holzfaserunternehmen Lenzing für 230 Mio. EUR und forstwirtschaftliche Vermögenswerte für 2,1 Mrd. BRL ab. Am 1. Oktober schloss Suzano den Kauf zweier US-amerikanischer Werke von Pactiv Evergreen im Wert von 110 Mio. USD ab.

Beto Abreu, CEO von Suzano, kommentierte:

"Im dritten Quartal dieses Jahres hat Suzano in einer Reihe von strategischen Bereichen erhebliche Fortschritte erzielt. Wir sind sehr erfreut über die erste Leistung unseres neuen Werks in Ribas do Rio Pardo. Unser Absatzvolumen war stark, unsere Verschuldung hat sich weiter verbessert, und wir haben unser internationales Wachstum mit der Durchführung unserer Übernahmen in den USA und Österreich vorangetrieben. Die Fortschritte in diesem Quartal bestärken uns in unserer Überzeugung, dass das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feierte, sehr gut für die Zukunft gerüstet ist."

