Cathie Wood wettet auf ein hierzulande weniger bekanntes Biotech-Unternehmen - Intellia Therapeutics. Analysten erwarten massive Kurgewinne. Was genau macht Intellia?ARK Invest hat in den vergangenen Tagen insgesamt 377.997Aktien von Intellia Therapeutics gekauft, die auf die ETFs ARKK und ARKG verteilt wurden. Intellia Therapeutics ist ein Unternehmen für Genome Editing im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung heilender Therapeutika konzentriert. Das Unternehmen hat am Donnerstag die Ergebnisse einer Phase-2-Studie zu seinem Medikament NTLA-2002 vorgestellt, das auf das hereditäre Angioödem (HAE) abzielt, eine seltene Erbkrankheit, die durch wiederkehrende Episoden der …