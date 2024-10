Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den folgenden Monaten wird sowohl ein statistischer als auch ein realwirtschaftlicher Effekt auf die Inflationsrate in Deutschalnd wirken, so die Analysten der Helaba.Die Preissteigerungsrate dürfte im Oktober wieder zulegen.Die deutsche Inflationsrate dürfte nicht nur im Oktober, sondern auch danach wieder etwas ansteigen. Da die Inflationsrate als der Anstieg des Verbraucherpreisindexes (VPI) gegenüber dem Wert des Vorjahresmonats definiert sei, wirkten sich nun zwei Effekte auf die Preissteigerungsrate aus. Einerseits seien die Energiepreise ab September 2023 deutlich gesunken, wodurch auch der Verbraucherpreisindex leicht zurückgegangen sei. Der Vergleichswert des Vorjahres falle also zukünftig niedriger aus (statistischer Effekt). ...

