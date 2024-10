Köln (www.fondscheck.de) - Im September nahmen die europäische Zentralbank und die US-amerikanische Notenbank die von den Marktteilnehmern erwarteten Leitzinssenkungen vor, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Opportunities Fonds (ISIN LU0106280919/ WKN 930921).Sei in den USA zuvor noch über das Ausmaß der Senkung spekuliert worden, habe sich die Notenbank dort für einen deutlichen Schritt entschieden. Die Hauptaktienmärkte hätten den Monat insgesamt positiv abgeschlossen, wobei sich Nebenwerte ähnlich wie Standardwerte entwickelt hätten. Die asiatischen Aktienmärkte hätten Wertzuwächse verbucht - maßgeblich bedingt durch überaus deutliche Kurssteigerungen an den Aktienmärkten in Hongkong/China infolge eines Maßnahmenpakets der chinesischen Regierung und der Zentralbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...