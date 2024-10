Die United Internet-Aktie verzeichnet am Freitagmittag einen erfreulichen Kursanstieg. Der Wert des Internetdienstleisters gehört zu den Performance-Besten des Tages und setzt damit seinen positiven Trend der letzten Wochen fort. Im vergangenen Monat konnte die Aktie bereits um 3,36% zulegen, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,7 Milliarden Euro und einem aktuellen Kurs von 19,26 Euro pro Aktie zeigt sich United Internet in einer soliden Position. Die Dividendenrendite für das laufende Jahr 2024 wird mit 2,19% angegeben, was für viele Investoren attraktiv sein dürfte. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 10,58 prognostiziert, was auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hindeuten könnte.

[...]

