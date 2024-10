Die Rheinmetall AG verzeichnet einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Geschäftstätigkeit. Der Rüstungskonzern hat kürzlich die Auslieferung von 20 Schützenpanzern vom Typ Marder an die Ukraine abgeschlossen. Diese jüngste Lieferung erhöht die Gesamtzahl der an die Ukraine gelieferten Gefechtsfahrzeuge auf etwa 200. Die Marder-Panzer, ursprünglich in den 1970er Jahren von der Bundeswehr eingeführt, wurden von Rheinmetall für den Einsatz in der Ukraine überholt und modernisiert. Dieses Projekt, finanziert durch die Bundesregierung, unterstreicht die zentrale Rolle des Unternehmens in der aktuellen geopolitischen Lage.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz dieser positiven Nachricht verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel einen leichten Rückgang. Dennoch bleibt die langfristige Performance des Wertpapiers beeindruckend. In der Zehnjahresbetrachtung konnten Aktionäre einen Gewinn von 1381,4% erzielen, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 30,9% entspricht. Diese Zahlen verdeutlichen das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens, das durch seine Schlüsselrolle in der Verteidigungsindustrie weiter gestärkt wird.

