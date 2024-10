DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 26. bis Montag, 28. Oktober (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 26. Oktober 2024 *** 14:05 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an OMFIF-Panel - US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und Treffen der G7- und G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Washington S O N N T A G, 27. Oktober 2024 - EU/Ende der Sommerzeit M O N T A G, 28. Oktober 2024 *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz) 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate (09:00 Analystenkonferenz) 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 20:45 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung des Grupo Hotusa *** 21:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q ===

