Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG



25.10.2024 / 16:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE



Unternehmen: ZEAL Network SE

ISIN: DE000ZEAL241



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.10.2024

Kursziel: 50,00 EUR (zuvor: 47,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



ZEAL hebt wie erwartet die Jahresprognose an und übertrifft unsere Ergebniserwartung für Q3 deutlich



Die ZEAL Network SE hat am 24.10. nach Börsenschluss in einer Ad-hoc-Mitteilung vorläufige Rahmendaten für den Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten veröffentlicht und dabei die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz in der Bandbreite von 158,0 Mio. EUR bis 168,0 Mio. EUR (zuvor: 140,0 Mio. EUR bis 150,0 Mio. EUR) und ein EBITDA zwischen 42,0 Mio. EUR und 46,0 Mio. EUR (zuvor: 38,0 Mio. EUR bis 42,0 Mio. EUR).



[Tabelle]



Der Umsatz verzeichnete im dritten Quartal mit 44,2 Mio. EUR eine deutliche Steigerung von 41,8% gegenüber dem Vorjahreswert und lag zudem über den Umsätzen der Vorquartale (Q1/24: 36,1 Mio. EUR, Q2/24: 40,7 Mio. EUR). Dies ist beachtlich, da das Spielvolumen der Lotterien 6aus49 und Eurojackpot mit 1.907 Mio. EUR in Q3 etwas niedriger ausfiel als in Q1 und Q2 (Q1/24: 2.096 Mio. EUR, Q2/24: 2.078 Mio. EUR). Daraus lässt sich schließen, dass die Bruttomarge im Lotteriegeschäft durch die Optimierung der Servicegebühren in Q3 noch stärker als erwartet gestiegen ist. Zudem dürften der Online-Anteil am Spielvolumen und der Marktanteil von ZEAL weiter zugenommen haben.

Die überraschend starke Umsatzentwicklung war auch der Hauptgrund für das mit einem EBITDA von 14,8 Mio. EUR deutliche Übertreffen unserer Ergebnisprognose in Q3. Die starke EBITDA-Marge von 33,6% verdeutlicht zudem die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells, obwohl das Unternehmen weiterhin in den Aufbau der Kundenbasis sowie in das Marketing für die neue Soziallotterie investiert haben dürfte. Angesichts des aufgelaufenen EBITDA von 35,0 Mio. EUR zu den ersten neun Monaten halten wir die Anhebung der Jahresprognose für konsequent und beim Ergebnis für fast schon konservativ, da ein Szenario für das Erreichen des unteren Endes der Prognosespanne schwer vorstellbar ist.



Prognoseanpassung: Wir hatten eine Anhebung der Guidance erwartet, wurden jedoch von der starken Ergebnisentwicklung in Q3 nochmals positiv überrascht. Daher haben wir unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr nochmal deutlich angehoben und erwarten ein Erreichen des oberen Endes der Prognosespanne.



Fazit: ZEAL hat die starke Performance aus dem ersten Halbjahr mit den Q3-Zahlen nochmals übertroffen. Die Ergebnisentwicklung in Q3 verdeutlicht erneut die starke Marktposition und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Die Optimierung der Servicegebühren dürfte die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von ZEAL bis ins erste Halbjahr 2025 weiterhin positiv beeinflussen und den Investmentcase unterstützen. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und heben das Kursziel auf 50,00 EUR an (zuvor: 47,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31119.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2016599 25.10.2024 CET/CEST



°