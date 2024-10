DJ UKRAINE-BLOG/Scholz betont Rolle Indiens bei Friedensbemühungen

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Scholz betont Rolle Indiens bei Friedensbemühungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Besuch in Indien die Rolle hervorgehoben, die das Land zur Erreichung von Frieden in der Ukraine spielen kann. "Ich befürworte ausdrücklich, dass Indien für einen dauerhaften, gerechten Frieden in der Ukraine eintritt und dazu seine verlässlichen Beziehungen zu allen Parteien nutzt", erklärte Scholz über den Kurznachrichtendienst X. "Es ist gut, dass zum Beispiel ein Land wie Indien den festen Willen hat, hilfreich zu sein, um da weiterzukommen", sagte er zudem in einem Statement nach Gesprächen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi. Man brauche mehr solcher Länder. "Und Indien ist auf alle Fälle eines, das da einen sehr ernsten Willen hat und auch wirklich eine gute Rolle spielen kann", sagte Scholz. Die Verlegung nordkoreanischer Soldaten nach Russland und ihren möglichen Einsatz im Ukraine-Krieg nannte er zudem "sehr besorgniserregend". Es zeige aber auch, "dass der russische Präsident in größter Not ist".

