WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. November (45. KW)

=== M O N T A G, 4. November 2024 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum November *** 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 14:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei Suerf-Konferenz *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 15:00 US/Auftragseingang Industrie September - CN/Ständiger Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, Treffen zu weiteren Anreizen zur Wirtschaftsankurbelung (bis 08.11.) - EU/Treffen der Eurogruppe - JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland D I E N S T A G, 5. November 2024 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Oktober *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis 08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Industrieproduktion September *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Handelsbilanz September 14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q *** 15:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober - *** US/Präsidentschafts- und Kongresswahlen - EU/Ecofin-Treffen M I T T W O C H, 6. November 2024 *** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (13:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:15 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 9 Monate (07:30 PK) *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 9 Monate 08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Auftragseingang September *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Weihnachts-Pk, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Justizminister Buschmann und Familienministerin Paus, Berlin *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 17:00 DE/Bund der Steuerzahler, Steuerzahlerkongress, Berlin *** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate *** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q *** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 7. November 2024 *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate 06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 3Q (11:00 Earnings-Call) 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK) 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 3Q 07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H *** 08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q 08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 3Q 08:00 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz September *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 10:00 NL/Qiagen NV, PK zu den 3Q-Ergebnissen (15:30 Analysten-Call) *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 3Q *** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede bei OeNB-Konferenz *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q *** 20:00 US/Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Presskonferenz mit Fed-Chaiman Powell) 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung F R E I T A G, 8. November 2024 *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November S A M S T A G, 9. November 2024 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober ===

