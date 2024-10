Noch immer bestehen nach einem Unfall auf dem Gelände eines Chemieparks in Leuna Ende August Wasserstoff-Lieferengpässe - und ein Ende des Problems ist nicht absehbar. Zwischenzeitlich konnten zwar einige H2-Tankstellen wieder versorgt werden, doch es gibt weiter Engpässe. Wie der RBB schreibt, sind Berlin und Brandenburg besonders stark betroffen. In den vergangenen Tagen habe zwar immerhin "wieder an drei oder vier Tankstellen in der Region" Wasserstoff ...

