Leipzig (ots) -Über dieses Thema spricht Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" (https://www.mdr.de/tv/programm/faktist100.html) aus Dresden am Montagabend, 28.10.2024, mit seinen Gästen: Bereits 20.30 Uhr als Livestream bei mdr.de, 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E)Marode Brücken. Kaputte Straßen. Stau auf der Schiene. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist am Limit. Das merkt jeder, egal ob er mit der Bahn, dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs ist.Aber warum ist das so? Zahlen wir nicht Steuern, um unser Land und auch seine Infrastruktur in Schuss zu halten? Hinzu kommt eine LKW-Maut, die jährlich Milliarden Euro Einnahmen generiert. Wieso reicht das Geld nicht, um unsere Straßen, Schienen und Brücken auf Vordermann zu bringen?Darüber diskutiert Moderator Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit Bürgerinnen und Bürgern und mit:- Olaf Reibetanz; Bauwerksprüfer aus Görlitz- Paula Piechotta (Bündnis 90/Die Grünen); Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Haushaltsausschuss- Thomas Lenk; Experte für Kommunalfinanzen- Lydia Hüskens (FDP); Ministerin für Infrastruktur Sachsen-Anhalt