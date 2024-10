Britische Investmentbank glaubt, Bitcoin steigt bald auf 125.000 US-Dollar - Unter einer Voraussetzung

Es gibt wohl kein anderes Asset dieser Welt, von dem täglich so viele verschiedene Prognosen und Kursziele gemeldet werden, wie dem Bitcoin ($BTC). Immer wieder lassen Analysten oder sogar Finanzkonzerne und Investmentbanken mit hohen Kurszielen aufhorchen. Gerade derzeit eine wohl nur zu verständliche Entwicklung.

Der Bitcoin steht schließlich nur 9 Prozent unter seinem Allzeithoch bei 73.750,07 US-Dollar. Eine Marke, die noch im Oktober gebrochen werden könnte, wie es aussieht. Doch noch wichtiger ist wohl, wie es danach weitergeht und darauf glaubt, eine große britische Investmentbank eine Antwort gefunden zu haben!

(Der Kurs des Bitcoins liegt nur noch etwa 9 Prozent unter dem Allzeithoch - Quelle: Tradingview.com)

Was passiert nach der US-Präsidentschaftswahl?

Das brennendste Thema, das derzeit alle Analysten und Anleger beschäftigt, ist wohl die Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, die am 5. November stattfindet. Der Kryptomarkt hofft auf Donald Trump, da durch seine Widersacherin Kamala Harris ein regelrechter Crash befürchtet wird.

Die britische Investmentbank Standard Chartered, die seit dem Jahre 1863 besteht und über 80.000 Mitarbeiter beschäftigt, scheint zumindest in dem Teil, der Donald Trump als unglaublich bullish für den Markt ansieht, konform zu gehen. Denn laut ihres Analysten Geoff Kendrick könnte der Kurs des Bitcoins geradezu explosionsartig auf 125.000 US-Dollar ansteigen, wenn Trump Präsident wird!

NEW: Bitcoin could hit $125K by the end of the year if Trump wins, per Standard Chartered analyst Geoff Kendrick. pic.twitter.com/LGWr9FQbra - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 25, 2024

Ob Donald Trump die Wahl tatsächlich gewinnt, ist schwer abzuschätzen. In Umfragen steht es sehr knapp zwischen ihm und Kamala Harris. Allerdings hat der Republikaner in den letzten Tagen in einigen Swing States die Führung übernommen. Diese können für eine US-Wahl aufgrund des dort geltenden Wahlsystems entscheidend sein. Sollte Donald Trump die Wahl gewinnen, wäre er erst der 2. US-Präsident nach Grover Cleveland, dem 22. US-Präsidenten im Jahre 1892, der abgewählt und nach einer zwischenzeitlichen Amtszeit eines anderen Präsidenten erneut gewählt wurde.

Wird Donald Trump wirklich einen Bull Run im Kryptomarkt auslösen?

Niemand kann in die Zukunft schauen, auch die besten Analysten nicht. Daher weiß niemand, was wirklich passieren wird. Die meisten Anleger, Marktteilnehmer und sogar institutionelle Investoren glauben, dass er die deutlich bessere Wahl für den Kryptomarkt wäre. Allerdings hat auch der Ripple-Mitgründer Chris Larsen mehrmals hohe Beträge für den Wahlkampf von Kamala Harris gespendet und seine Unterstützung für sie erklärt. Einige große Akteure scheinen also nicht zu glauben, dass Harris einen echten Crash als Präsidentin auslösen würde.

Dennoch glaubt ein großer Teil des Kryptomarktes, dass Trump der Bullenreiter wäre, der den Markt auf gigantische Höhen hievt. Das liegt an seinen zahlreichen Vorhaben in Bezug auf den Bitcoin und andere Kryptowährungen, und die Chancen stehen tatsächlich hoch, dass mit Trump als US-Präsidenten der nächste große Bull Run startet.

