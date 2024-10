Steht Solana kurz vor dem Ausbruch auf 300 US-Dollar?

Während der Kurs von Solana im Sommer ein wenig am Schwächeln war und deutlich stärker als viele andere Coins verloren hat, scheint sich die Situation derzeit wieder komplett zu drehen. Denn der Kurs der 5. größten Kryptowährung befindet sich mit einer Marktkapitalisierung von 81,5 Mrd. US-Dollar schon wieder auf einer Aufholjagd.

Das Ziel: die 4. größte Kryptowährung $BNB mit 86,4 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung. Im Sommer konnte Solana den Binance-Coin bereits einmal einholen und nun könnte es erneut knapp werden. Vor allem, wenn Solana einen wichtigen Ausbruch schafft und dann eine Rallye auf 300 US-Dollar startet.

($SOL ist $BNB bereits wieder dicht auf den Fersen, um seinen Platz zu übernehmen - Quelle: coinmarketcap.com)

Solana zeigt derzeit mehrere Aufwärtstrends

Wie stark die Bewegung und das Momentum in Solana derzeit wirklich sind, zeigt ein Blick auf den Chart. Dieser zeigt nämlich gleich zwei Aufwärtstrends. Einen großen, der am 6. September seinen Anfang nahm, also jenem Tag, an dem so gut wie jeder Coin am ganzen Kryptomarkt gedreht hat, der andere etwas kleinere Trend nahm am 3. Oktober seinen Anfang.

(Der Kurs von Solana zeigt derzeit mehrere Aufwärtstrends - Quelle: Tradingview.com)

Neben den Aufwärtstrends zeigt auch der MACD ein starkes Kaufsignal. Da dieser Indikator insbesondere in Trendphasen aussagekräftig ist, wird er durch die Trendstärke von Solana noch weiter unterstützt. Aus Sicht der technischen Analyse steht einem weiteren Anstieg von Solana also nichts im Weg, aber kann die Rallye wirklich bis auf 300 US-Dollar laufen?

Der Chart von Solana zeigt eine entscheidende Formation

Blickt man im Chart von Solana derzeit auf das etwas größere Bild, wird schnell ein sogenanntes bullisches Dreieck ersichtlich. Das ist eine starke Trendfortsetzungsformation. Bricht der Kurs durch die obere Trendlinie, gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit von fast 80 Prozent für einen weiteren Kursschub. Da damit das Jahreshoch bei 209,9 US-Dollar praktisch gleich gebrochen wäre, läge das nächste Kursziel beim Allzeithoch.

(Der Solana-Chart zeigt derzeit eine große bullische Flagge - Quelle: Tradingview.com)

Das Allzeithoch von Solana liegt derzeit bei 260,6 US-Dollar. Vom aktuellen Kursniveau befindet sich das nicht ganz 50 Prozent entfernt. Dieses Allzeithoch bildet eigentlich auch die einzige Hürde. Kursziele darüber hinaus sind immer ein wenig schwierig, allerdings dürfte in diesem Falle die runde Marke von 300 US-Dollar das naheliegendste Ziel für den Kurs von Solana sein. Das entspricht insgesamt 72 Prozent Gewinn und falls sich $BNB nicht ähnlich stark entwickelt, wonach es derzeit nicht aussieht, könnte Solana den Coin sogar als 4. größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ablösen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.