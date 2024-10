© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Yin Jiajie



Das chinesische Autonomie-Startup WeRide hat am Freitag mit seinem Börsengang in den USA mehr als 440 Millionen Dollar eingesammelt. So lief das Wall-Street-Debüt der Aktie.Insgesamt platzierte WeRide 7,74 Millionen American Depositary Shares zu einem Preis von 15,50 US-Dollar - am unteren Ende der anvisierten Preisspanne - und nahm damit rund 120 Millionen Dollar auf. Durch eine gleichzeitige Privatplatzierung kamen weitere 320,5 Millionen Dollar hinzu. Die Emission bewertet WeRide mit über vier Milliarden Dollar und eröffnet dem Unternehmen neue Finanzierungsmöglichkeiten für die Expansion in 30 Städten in sieben Ländern, in denen bereits Testprogramme und Pilotversuche laufen. WeRide ist …