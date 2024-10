Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Erste Filiale außerhalb von Nordrhein-WestfalenDer Online-Händler Coolblue hat heute um 10 Uhr seinen ersten Store in Frankfurt feierlich eröffnet. Zentral in der Kaiserstraße 9 gelegen, wird auf 1.400 Quadratmetern ein innovatives Einkaufserlebnis mit acht Produktwelten geboten. Kundinnen und Kunden erleben auf zwei Etagen eine große Vielfalt an Elektronikprodukten rund um Fernseher, Smartphones, Notebooks, Gaming, Audio, Waschen & Trocknen, Haushalt und Küche. Dabei helfen in jeder Themenwelt Produktspezialistinnen und -spezialisten mit fachkundiger Beratung, das beste Gerät für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Darüber hinaus macht der In-Store-App-Modus der Coolblue-App das Einkaufen noch einfacher, da die Kundinnen und Kunden nicht in der Schlange warten müssen, Produkte einfach vergleichen und Bewertungen direkt auf ihrem Handy lesen können.Der Store besticht zudem durch ein klares Storedesign, das eine schnelle Orientierung und ein einfaches Auffinden der gewünschten Produkte ermöglicht. Die entspannte Atmosphäre wird durch ein Angebot an kostenlosen Tee- und Kaffee-Variationen sowie der Kinderspielecke unterstrichen, um den Aufenthalt für alle Familienmitglieder zum Shopping-Erlebnis zu machen."Mit der Eröffnung unseres ersten Stores in Frankfurt möchten wir noch mehr Kundinnen und Kunden glücklich machen", sagt Urs Möller, Country Manager Germany bei Coolblue. "Unser Ziel ist es, den Menschen ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten, bei dem sie unsere Produkte nicht nur sehen, sondern auch anfassen und ausprobieren können - unterstützt durch erstklassige Beratung, den Sofortkauf vor Ort und die Abholung von Online-Bestellungen. Als erster Standort außerhalb von Nordrhein-Westfalen ist der neue Coolblue Store in Frankfurt ein wichtiger Meilenstein für den Ausbau unserer Präsenz in Deutschland", führt er aus.Zahlen & Fakten Erster Store in Hessen - weitere Stores in Düsseldorf und EssenKaiserstraße 9, 60311 Frankfurt1.400 m2 mit 8 ProduktweltenNext-Day-Liefer- und Montageservice für Haushaltsgroßgeräte und TVsPressekontakt:Nadine KonstantyPR KONSTANTTel.: +49 211 73063360Mail: nadine@konstant.dePhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2540779/Coolblue.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2540778/Coolblue_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/coolblue-eroffnet-ersten-store-in-frankfurt-302287424.htmlOriginal-Content von: Coolblue, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177247/5895432