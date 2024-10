Dieser neue Coin hat laut Analysten das Potenzial für 2.500 Prozent Gewinn

Da der Bitcoin sich seit gestern offenbar wieder auf dem Weg zu seinem Allzeithoch zu machen scheint, suchen viele Anleger bereits den nächsten Coin, der vielversprechend aussieht. Gerade, wer aus seinem Geld x25 oder mehr machen möchte, muss bei seinen Investments sehr vorsichtig sein. Viele Projekte, die unglaubliche Gewinne versprechen, sind Scam.

Andere große und etablierte Coins wie Solana oder Ethereum haben zwar derzeit positive Prognosen, werden aber höchstwahrscheinlich keine Gewinne erzielen, die viel höher als x2 liegen. Zumindest nicht in naher Zukunft. Dennoch gibt es derzeit einen speziellen Coin, der von Analysten empfohlen wird, da er hohe Gewinnchancen mit einem seriösen Projekt verbindet.

Weshalb dieser Coin so vielversprechend ist

Der Name des Coins, den viele Analysten als den größten Geheimtipp am Meme Coin Markt im Jahr 2024 bezeichnen, ist Crypto All-Stars ($STARS). Der Grund dafür liegt nicht nur in seiner hohen Nachfrage, die den Coin schon binnen weniger Wochen auf 2,74 Mio. US-Dollar katapultiert hat, sondern geht viel tiefer.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Die optimistischen Prognosen liegen auch nicht nur am extrem profitablen Staking-Pool, der derzeit eine Rendite von 561 Prozent pro Jahr aufweist, durch den sich Anleger ein passives Einkommen aufbauen können. Der wahre Grund für den prognostizierten rasanten Aufstieg von Crypto All-Stars und damit auch der Begeisterung vieler Analysten liegt in einem einzigartigen Staking-Protokoll, das eng mit $STARS verknüpft ist.

(Der große Vorteil von Crypto All-Stars liegt in einem speziellen Staking-Protokoll namens MemeVault - Quelle: cryptoallstars.io)

Das MemeVault-Ökosystem ist eine unglaubliche Neuerung am Kryptomarkt, die das Potenzial hat, das Staking von Meme Coins für immer zu verändern. Denn im MemeVault können erstmals verschiedene große Meme Coins wie etwa $WIF, $BONK, $PEPE, $MOG und viele weitere in einem einzigen Pool gestakt werden. Dabei spielt es keine Rolle, auf welcher Blockchain die Coins angesiedelt sind. Als Bindeglied und Rendite-Multiplikator fungiert dabei der $STARS-Token und jeder Anleger benötigt den Coin im Depot, um seine anderen Coins im MemeVault zu staken.

Dabei gilt, je höher die gehaltene Menge an $STARS ist, desto höher sind die Prämien im MemeVault. Das könnte für Crypto All-Stars und seine Investoren vor allem 2 wichtige Konsequenzen haben. Einerseits könnten dadurch viele Krypto-Wale mit großen Portfolios den Coin kaufen, da sie besonders von dem MemeVault profitieren würden und zweitens könnten sie den Coin lange halten. Wenn das passiert, würde eine hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot treffen, was in der Regel eine Kursrallye auslöst.

Jetzt Crypto Allstars Website besuchen.

Weshalb Crypto All-Stars seriös ist

Wie bereits eingangs erwähnt, gibt es bei vielen Coins eine gewisse Scam-Gefahr. Doch genau diese besteht bei Crypto All-Stars nicht. Denn direkt nach dem Handelsstart wird der Liquidity-Pool gesperrt. Ein Rug Pull ist also ausgeschlossen. Aber die Sicherheiten, welche die Entwickler von $STARS diesbezüglich bieten, gehen noch viel weiter.

Denn wie man auf der Website von Crypto All-Stars sehen kann, wurde das ganze Projekt um $STARS und den MemeVault doppelt geprüft. Von zwei unabhängigen Prüfstellen namens Coinsult und SolidProof. Beide haben demnach zertifiziert, dass Crypto All-Stars einen unbedenklichen Smart Contract Code hat, der keine Hintertüren für die Entwickler oder Hacker offen lässt. Die Ergebnisse der beiden Prüfstellen können auf der Website von Crypto All-Stars auch von jedem Anleger eingesehen werden.

(Crypto All-Stars wurde mehrfach als seriös zertifiziert - Quelle: cryptoallstars.io)

Die Chancen in Crypto All-Stars stehen also hervorragend und zwar in jeder Hinsicht. Auch die Community des Coins wächst deshalb täglich und beläuft sich mittlerweile auf mehr als 20.000 Anleger, die an die Erfolgsgeschichte glauben und entsprechend investiert haben. Und für Anleger bietet sich jetzt gerade eine einmalige Chance.

Denn der Coin befindet sich noch im ICO, das bedeutet, die Tokens können unglaublich günstig gekauft werden, und zwar noch vor dem offiziellen Handelsstart. Anleger erhalten also die Chance auf ein Investment, noch bevor die großen Wale eingestiegen sind und den Kurs nach oben treiben. Das ist deshalb ein großer Vorteil, weil viele Analysten glauben, $STARS könnte schon bald nach dem Start an den Börsen Gewinne von bis zu 2.500 Prozent erzielen!

Investiere noch heute in das ICO von Crypto All-Stars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.