DJ MÄRKTE USA/Indizes kommen von Tageshochs etwas zurück

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen geht es am Freitag zur Mittagszeit in New York weiter aufwärts, auch wenn die Indizes von höheren Ständen im frühen Handel etwas zurückkommen. Der Dow-Jones-Index hinkt wie am Vortag hinterher, er büßt 0,2 Prozent ein auf 42.296 Punkte, gebremst von Verlusten bei McDonald's (-2,4%), Travelers (-1,9%) und Goldman Sachs (-1,7%). Der wesentlich breitere S&P-500-Index legt um 0,5 Prozent zu, die Nasdaq-Indizes sogar um 1,3 Prozent voran.

Unterstützung kommt derweil vom Rentenmarkt, wo die Marktzinsen weiter sinken. US-Staatsanleihen könnten überverkauft sein, so dass Anleger bald wieder einsteigen und damit die Renditen weiter drücken könnten, meint Elmar Völker von der LBBW. Der Dollar tritt mehr oder weniger auf der Stelle. Mit den Ölpreisen geht es um knapp 2 Prozent nach oben, beim Gold tut sich nahe am Rekordhoch wenig, die Feinunze kostet 2.735 Dollar.

Übergeordnet dürfte weiter der ungewisse Ausgang der anstehenden Präsidentschaftswahl dafür sorgen, dass das Potenzial für Aktien nach oben beschränkt ist. Konjunkturseitig sind die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter im September einen Tick weniger gesunken als gedacht, für einen erkennbaren Impuls sorgt das nicht. Zumal das Interesse der Akteure zunächst vor allem weiter der Bilanzsaison gilt, die bei Einzelwerten zuletzt für teils sehr starke Kursbewegungen sorgte.

Tapestry darf Capri nicht übernehmen

Im Fokus steht eine nunmehr wohl endgültig gescheiterte Übernahme im Luxusgütersektor. Ein Gericht hat Tapestry die Übernahme von Capri Holdings mit Marken wie Michael Kors, Versace und Jimmy Choo untersagt. Zuvor hatte die US-Wettbewerbsbehörde bereits argumentiert, dass eine Übernahme den Wettbewerb bei Handtaschen im gehobenen Preissegment behindern würde. Capri brechen darauf um 47 Prozent ein. Der Kurs von Tapestry, Muttergesellschaft von Coach, Stuart Weitzman und Kate Spade, reagiert positiv auf die Entwicklung, er steigt um gut 14 Prozent.

Apple (+0,9%) zeigen sich unbeeindruckt davon, dass Keybanc die Aktie auf "Underweight" von Sectorweight" abgestuft hat. Auch dass der iPhone-Absatz in China laut dem Researchhaus IDC gesunken ist, drückt die Aktie nicht.

Nach überraschend starken Geschäftszahlen geht es für Western Digital um 7,9 Prozent aufwärts. Das stützt auch andere Aktien aus dem Halbleitersektor. Nvidia gewinnen 2,2 Prozent, um 2,2 Prozent geht es auch für den Halbleitersubindex im S&P-500-Index nach oben.

Die Erwartungen übertroffen haben auch die Quartalszahlen von Deckers Outdoor, zu der die Schuhmarken Hoka und Ugg gehören. Die Aktie verteuert sich um 11,5 Prozent. Mit Skechers hat ein weiterer Hersteller von Freizeitschuhen gute Zahlen vorgelegt. Der Kurs verliert dennoch 2,2 Prozent, nachdem die Umsatzentwicklung in China weiter gedämpft war.

Colgate-Palmolive hat die Markterwartungen zwar ebenfalls übertroffen und auch den unteren Rand der Prognose nach oben genommen. Der Markt zeigt sich davon aber wenig beeindruckt, der Kurs gibt um 3,3 Prozent nach. Händler verweisen darauf, dass die Aktie im laufenden Jahr schon um rund 25 Prozent gestiegen ist.

Für Spirit Airlines geht es um 22 Prozent aufwärts, nachdem die finanziell angeschlagene Fluggesellschaft ein radikales Kostensenkungsprogramm angekündigt hat. Die Fluggesellschaft zog jüngst einen Konkursantrag in Erwägung, im Umfeld zeigte die Aktie sehr starke Schwankungen, wobei es unter dem Strich aber deutlich aufwärts ging. Für Analysten wie Savanthi Syth von Raymond James ist ein Zusammenschluss mit Frontier (+0,1%) langfristig für beide Seiten das bestmögliche Szenario. Beide Unternehmen haben zuletzt entsprechende Gespräche wieder aufgenommen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.295,69 -0,2% -78,67 +12,2% S&P-500 5.840,40 +0,5% 30,54 +22,4% Nasdaq-Comp. 18.643,16 +1,2% 227,68 +24,2% Nasdaq-100 20.492,23 +1,3% 259,36 +21,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,07 -1,4 4,08 -35,1 5 Jahre 4,03 -0,6 4,03 2,8 7 Jahre 4,12 -0,6 4,12 14,6 10 Jahre 4,21 -0,2 4,21 33,1 30 Jahre 4,48 +1,0 4,47 51,4 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:35 Uhr Do, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0810 -0,2% 1,0825 1,0802 -2,1% EUR/JPY 164,42 -0,0% 164,14 164,09 +5,7% EUR/CHF 0,9367 -0,1% 0,9366 0,9360 +1,0% EUR/GBP 0,8331 -0,2% 0,8347 0,8331 -4,0% USD/JPY 152,10 +0,2% 151,64 151,91 +8,0% GBP/USD 1,2975 +0,0% 1,2969 1,2966 +2,0% USD/CNH (Offshore) 7,1303 +0,1% 7,1331 7,1265 +0,1% Bitcoin BTC/USD 67.575,70 -1,1% 67.731,80 67.676,10 +55,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,41 70,19 +1,7% +1,22 +1,0% Brent/ICE 75,86 74,38 +2,0% +1,48 +1,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,6 42,30 +3,1% +1,31 +15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.735,68 2.736,30 -0,0% -0,62 +32,7% Silber (Spot) 33,75 33,73 +0,1% +0,03 +42,0% Platin (Spot) 1.025,93 1.029,15 -0,3% -3,22 +3,4% Kupfer-Future 4,38 4,35 +0,7% +0,03 +10,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

