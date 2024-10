Mega-Wachstumschancen? Die berühmte Investorin Cathie Wood ist derzeit extrem bullisch für eine Aktie, die sie einfach nicht aufhören kann zu kaufen. Sollten Sie ebenfalls zugreifen? Man mag über Cathie Wood denken, was man will, denn zugegeben: Der Investmentstil der Anlegerin ist nicht ganz unumstritten. Da Wood vor allem auf disruptive Innovationen setzt, investiert sie häufig in Unternehmen, die noch nicht profitabel sind und erst am Anfang ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...