Raydium steigt um 40 %: Beste Krypto-Chance in 2024?

In den letzten sieben Tagen gewinnen ausgewählte Altcoins deutlich an Wert. Hier kann sich Raydium mit einer Performance von fast 40 Prozent unter den besten Top 100 Coins ansiedeln. Auch heute notiert RAY marginal fester und kann in einem schwächelnden Gesamtmarkt die Gewinne halten. 2024 schoss Raydium in die Top 100 des Kryptomarkts. Allein in den letzten 30 Tagen hat sich der Wert von RAY mehr als verdoppelt, womit ein starkes Momentum offensichtlich wird.

Doch es gibt valide Argumente, warum Raydium immer noch eine spannende Chance im Markt sein könnte. Sollte man jetzt in RAY investieren?

Raydium wächst stark - explodiert jetzt RAY?

Raydium ist eine dezentrale Exchange auf der Solana-Blockchain, die schnelle und kostengünstige Handelsmöglichkeiten für eine Vielzahl an Kryptowährungen bietet. Als Automated Market Maker (AMM) stellt Raydium zugleich Liquidität zur Verfügung, die direkt auf die zentrale Orderbuchstruktur von Serum zugreift. Dieser Ansatz vereinfacht den Zugang zu Liquidität für verschiedene Token auf Solana und macht Raydium zum Hauptakteur für den Handel und die Entwicklung im Meme-Coin-Segment.

The Raydium Thesis is simple:



• Pick & shovel play for memecoins. 90% of all memecoin activity routes through Raydium. Does 60% of all DEX activity on Solana.

• Proxy to memes, accessible to funds

• Trades at the lowest MC/Fees ratio amongst Dexes



Note: I own Raydium pic.twitter.com/QdeloGaxKE - Kyle (@0xkyle__) October 24, 2024

Der hiesige Analyst sieht nun Raydium als aussichtsreiche Investition, basierend auf der Rolle als zentrale Plattform für den Meme-Coin-Handel auf Solana. Mit einem Anteil von 60 Prozent am gesamten DEX-Volumen auf Solana und 90 Prozent des Meme-Coin-Trading, die über Raydium laufen, ist das Protokoll eine heiße Option im Krypto-Markt: Ein Ansatz, der nicht nur kurzfristige Token-Spekulationen unterstützt, sondern auch als Infrastruktur für zukünftiges Wachstum im Meme-Sektor dienen könnte Diese strategische Positionierung macht Raydium für größere Investoren zugänglich, die vom Wachstum des Meme-Coin-Sektors profitieren wollen, ohne direkt in volatile, einzelne Meme-Coins zu investieren.

Ein weiterer Faktor, der Raydium attraktiv macht, ist das Verhältnis von Marktwert zu Gebühreneinnahmen, das im Vergleich zu anderen DEX laut Analysten extrem niedrig ist. Dies zeigt, dass Raydium, im Gegensatz zu Wettbewerbern, relativ unterbewertet sein könnte, während es konstante Gebühren generiert - ein Indikator für zukünftiges Wachstumspotenzial.

Krypto Prognose: Kann RAY 2025 um 5x steigen?

Die folgende Prognose des Experten verweist ferner darauf, dass die On-Chain-Spekulation auf Solana in diesem Zyklus die Höchstwerte der BSC-Spekulationsspitze von 2021 übertreffen wird. Solana ist die neue präferierte L1 für den spekulativen Handel. Raydium gehört dabei zu den wenigen Solana-Anwendungen, die das Potenzial für exponentielles Wachstum besitzen. Der Analyst erwartet, dass Raydium (RAY) somit den vollständig verwässerten Wert von PancakeSwap (CAKE) aus 2021 übertreffen könnte.

Becoming increasingly clear that onchain speculation this cycle on Solana well surpasses peak 2021 speculation on BSC.



Raydium is one of the few applications this cycle that has potential to show the exponential growth necessary for prices to go parabolic.$RAY likely surpasses… https://t.co/zfqoeQ1kse - Daniel Cheung (@HighCoinviction) October 21, 2024

Die vollständig verwässerte Bewertung von Pancakeswap (CAKE) lag im letzten Bullenmarkt bei rund 10 Milliarden US-Dollar. Aktuell wird Raydium mit rund 2 Milliarden US-Dollar vollständig verwässert bewertet, womit durchaus noch mehr als 5x Renditen mit RAY möglich sein könnten.

Krypto-Tipp: Crypto All-Stars verbindet Meme-Coins mit Staking

Während Raydium somit eine Art Wette auf mehr Handelsvolumen bei Solana ist, könnte der folgende Presale das Thema Staking bedienen.

Crypto All-Stars hat mit seinem Presale bereits über 2,75 Millionen US-Dollar gesammelt und bietet Anlegern einen vielversprechenden Einstieg in das neue STARS-Staking-Ökosystem. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, die Staking-Methoden für Meme-Coins zu revolutionieren und den Haltern eine einfache und profitable Möglichkeit zu bieten, ihre Token zu nutzen. Durch regelmäßige Preisanpassungen im Presale können Früh-Investoren potenziell von Buchgewinnen profitieren.

Mehr über Crypto All-Stars erfahren

Das Zentrum von Crypto All-Stars ist das sogenannte MemeVault-Ökosystem, das von STARS unterstützt wird. Diese Plattform ist nicht nur ein einfacher Staking-Service, sondern soll durch ihren innovativen Ansatz die Interaktion mit Meme-Coins verändern. Ziel ist es, das Staking über mehrere Netzwerke hinweg zu vereinfachen und die Benutzerfreundlichkeit für Token-Halter zu erhöhen. Die Plattform unterstützt derzeit Meme-Coins wie Shiba Inu und Floki und plant, das Angebot künftig weiter auszubauen.

Crypto All-Stars setzt beim Staking auf den ERC-1155-Standard. Dieser ermöglicht es, verschiedene Token innerhalb eines einzigen Smart Contracts zu verwalten, sodass Nutzer ohne komplizierte Wechsel zwischen Wallets oder Blockchains staken können. Dies spart Zeit und erhöht die Effizienz beim Staking. Der native Token STARS spielt eine wesentliche Rolle in diesem Ökosystem: Er bietet den Nutzern Belohnungen, die direkt an die Menge der gehaltenen STARS gekoppelt sind.

Somit können Anleger auf zwei unterschiedliche Methoden Geld verdienen - einmal mit dem Staking der kompatiblen Meme-Coins und dann mit dem Staking von STARS.

Im Presale haben Anleger aktuell noch die Möglichkeit, STARS unkompliziert zu erwerben und sofort mit dem Staking zu beginnen, das derzeit eine APY von über 550 Prozent verspricht. Unterstützt werden gängige Zahlungsmethoden wie ETH, USDT, BNB und sogar Kreditkarten. Doch in rund 48 Stunden kommt es hier zur nächsten Preiserhöhung, sodass für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten ist.

Mehr über Crypto All-Stars erfahren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.