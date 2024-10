MooDeng steigt 182 % durch Binance und FLOCK-Presale erreicht 1 Mio. $

Wieder einmal hat es mit MooDeng ein viel beachteter Memecoin geschafft, eine Listung auf der mit Abstand führenden CEX Binance zu erzielen. Durch diese Nachricht konnte der Coin innerhalb von Minuten sensationelle 182 % in die Höhe schießen.

Ebenso haben sich die Investoren auf den Presale des neuartigen Vote-to-Earn-Projektes von Flockerz gestürzt und bereits Coins im Wert von 1 Mio. USD erworben. Denn es will die nächste Stufe der Dezentralisierung erreichen und der Gemeinschaft die vollständige Macht verleihen.

Somit schafft Flockerz ein Novum für den Memecoin-Sektor, welcher von den negativen Einflüssen der hohen Zentralisierung, Venture Capitalists, Betrügern, egoistischen Teams und mehr überschattet wurde. Auf diese Weise kann es einen noch stärkeren Bezug zu seiner Community aufbauen, was sich auch bei dem Kurs bemerkbar machen kann.

In der aktuellen Vorverkaufsphasen werden die $FLOCK-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0058628 USD angeboten, bevor er in weniger als drei Tagen oder nach Erreichen des nächsten Finanzierungsziels von 1.336.793 USD um 7,02 % auf 0,00588620 USD erhöht wird.

Mit seinem innovativen Konzept könnte er ebenfalls die Aufmerksamkeit des Binance-Listungsteams auf sich ziehen, da dieses vorwiegend nach Memecoins auf der Suche ist, welche ein hohes Handelsvolumen erzielen. Dann könnte auch der $FLOCK-Coin eine ähnliche Entwicklung wie MooDeng hinlegen.

Kursentwicklung von MooDeng nach der Binance-Listung | Quelle: CMC

Flockerz entwickelt das Play-to-Earn-Konzept zu Vote-to-Earn weiter

Der Web3-Markt ist für seine beeindruckenden Innovationen berühmt geworden, was sich unter anderem an dem Play-to-Earn-Konzept zeigt. Bei diesem erhalten die Spieler für ihre Bemühungen Kryptowährungen und NFTs vergütet. Dies hat insbesondere in Südostasien, Lateinamerika und Afrika eine große Beliebtheit erreicht.

Zu einigen der bekanntesten GameFi-Projekte gehören unter anderem Axie Infinity, Decentraland, Sandbox, Illuvium, Big Time, Gods Unchained, Star Atlas, Shrapnel, Symbiogenesis, Splinterlands und Blocklords. Mittlerweile sind sie auch immer stärker auf Web2-Spieleplattformen wie Epic Games verfügbar.

Ferner wurde das Konzept mit dem Sportbereich verbunden und das Verfahren Move-to-Earn entwickelt, welches unter anderem durch Projekte wie STEPN bekannt geworden ist. Zuletzt entstand das Tap-to-Earn-Prinzip für Telegram-Spiele wie Hamster Kombat, das schnell viral ging und mehr als 300 Mio. Nutzer erreichte.

Laut Prognosen soll der GameFi-Markt bis zum Jahr 2027 eine Marktgröße von 65,7 Mrd. USD erreichen. Ebenfalls schnell an Größe gewinnt der Markt der Memecoins, welcher sich laut den Angaben von Coingecko mittlerweile an die Marke von 75 Mrd. USD bewegt hat. Dies ist das höchste Niveau seit Juni.

Während das Interesse an den Memetoken wieder zunimmt, ist mit Flockerz ein besonders vielversprechendes Projekt erschienen, welches neue Maßstäbe auf dem Kryptomarkt im Bereich der Dezentralisierung und des Nutzens für die Gemeinschaft setzen sowie das neuartige Vote-to-Earn-Verfahren einführen will.

Marktkapitalisierung der Memecoins | Quelle: Coingecko

Während die meisten Kryptowährungen keine wirkliche Dezentralisierung erreicht haben und sich teilweise immer stärker von diesem Ideal entfernen, will das Team von Flockerz wieder "back to the roots". Dabei soll die Macht nicht nur einer kleinen Gruppe verliehen werden, die das Projekt zentralistisch verwaltet.

Möglich werden soll dies mithilfe der eigenen DAO (Dezentrale Autonome Organisation). Dieses Konzept soll für demokratische Prinzipien sorgen, indem jedem Tokeninhaber eine Stimme verliehen wird. Kombiniert wird es mit Vote-to-Earn, um somit für eine rege Aktivität und ein durch die Schwarmintelligenz sowie die Macht der Gemeinschaft prosperierendes Projekt zu sorgen.

Durch die stärkere Einbeziehung kann eine Art Herdentrieb entstehen, welcher mithilfe der Erfüllung der Gemeinschaftsbedürfnisse eine besonders positive Resonanz erzeugt. Somit könnte Flockerz sogar zu einer Art Kult werden, welcher sich jedoch nicht nur um sinnlose Shitcoins dreht, sondern um ein Projekt mit einer realen Mission.

Ökosystem von Flockerz prosperiert durch seine Gemeinschaft

Ein Unterscheidungsmerkmal von Bitcoin zu vielen anderen Kryptowährungen ist, dass sich das Projekt auch ohne seinen Erfinder Satoshi Nakamoto weiterentwickelt. Der Grund dafür ist die dezentrale Organisation und der Open-Source-Ansatz, an welchem sich alle beteiligen. Zudem gibt es keine zentrale Entität, welche von der Wirtschaftstätigkeit profitiert.

Auch Flockerz soll sich durch seine hohe Dezentralisierung auszeichnen, was ihn sogar resistenter gegenüber potenziellen Regulierungsbehörden macht und somit ein Vorteil ist, welcher ihn von vielen anderen Memecoins unterscheidet. Schließlich ist somit die Gefahr deutlich geringer, dass er als ein Wertpapier eingestuft wird.

Zudem sind alle weitreichenden Entscheidungen nicht mehr von einer kleinen Gruppe abhängig. Somit müssen Investoren nicht befürchten, dass ihre Coins durch die Expansion der Gesamtversorgung entwertet oder ihre Assets in den Smart Contracts auf einmal gesperrt werden. Zur Sicherheit hat das Team auch einen Audit von Web3-Sicherheitsspezialisten durchführen lassen.

Die Bekanntheit von Flockerz nimmt zudem weiter zu. So hat ihn mittlerweile der YouTuber Moonlight in einem seiner Videos vorgestellt, der auf 208.000 Abonnenten kommt.

Flockerz soll einen Paradigmenwechsel der Memecoins einleiten

Bisher haben sich die Entwickler der Memecoins nicht getraut, dass sie der Gemeinschaft die absolute Macht übergeben. Somit haben die Investoren praktisch nichts zu sagen und sind deren Wünschen unterworfen.

Im Gegensatz dazu soll Flockerz nun einen neuen Standard einführen und könnte deshalb als Pionier besonders stark profitieren, wie es immer wieder bei Innovationen am Web3-Markt zuvor beobachtet wurde. Für solche Innovatoren können Kurssteigerungen von 10x sogar noch konservativ sein, wenn man an die Millionen von Prozenten der Memecoins denkt.

Bemerkenswert ist auch, dass Flockerz somit den deutlich höher bewerteten Marktführern, wie Shiba Inu in dieser Hinsicht einen Schritt voraus ist. Denn für SHIB wurde bisher noch immer keine DAO eingeführt, die eine vollständige Verwaltung durch die Gemeinschaft ermöglicht. Ebenso startet Flockerz das Vote-to-Earn-Modell für diese.

Das große Interesse an den $FLOCK-Coins ist ein Indiz auf eine vielversprechende Entwicklung nach der ersten Listung. In dieser Hinsicht hat er als Pionier zudem das zu bieten, wonach die Listungsteams der Handelsplätze wie Binance Ausschau halten.

Staking-Plattform von Flockerz | Quelle: Flockerz

Überdies hat das Flockerz-Team einen Staking-Mechanismus eingeführt, welcher für eine Bindung des Kapitals und großzügige Belohnungen für frühe Unterstützer sorgen soll. Dieser zahlt Investoren derzeit für eine Rendite in Höhe von 1.603 % pro Jahr, was für den Kryptomarkt sehr hoch ist.

Die Coins können bis zur ersten Listung über die Website von Flockerz gekauft werden. Dafür werden die Kryptowährungen ETH, BNB, USDT und mit Bankkarte Fiatwährungen akzeptiert, sobald man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet verbunden hat.

Über die neuesten Entwicklungen von Flockerz können Sie sich besonders schnell mithilfe des X-Profils und der Telegram-Gruppe informieren. Weitere Informationen wie das Whitepaper finden Sie auf der Flockerz-Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.