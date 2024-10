Die Wall Street hat zum Wochenausklang ein durchwachsenes Bild abgegeben. Während Dow Jones und S&P 500 ihre anfänglichen Gewinne abgeben mussten und mit Verlusten ins Wochenende gegangen sind, waren insbesondere Tech-Titel wieder gefragt. Dem Nasdaq Composite hat das am Freitag sogar ein neues Rekordhoch beschert. Zum Handelsende in New York stand der Dow 0,61 Prozent tiefer bei 42.114,40 Zähler. Der S&P 500 rutschte in den letzten Handelsstunden ebenfalls wieder in die Verlustzone und ...

