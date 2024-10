Die mit Spannung erwartete siebte Ausgabe des El Gouna Film Festivals, bei dem eine Vielzahl von Stimmen aus der Welt des Kinos gefeiert wird, wurde gestern eröffnet. Als eines der wichtigsten Filmereignisse im Nahen Osten soll das Festival, das noch bis zum 1. November läuft, interkulturelle Verbindungen fördern und die internationale Wertschätzung des arabischen Films vertiefen.

Auf dem roten Teppich glänzten internationale Talente, darunter Kevin Dias, der für seine Rolle in der beliebten Netflix-Serie Emily in Paris bekannt ist, die schwedische Schauspielerin Alicia Agneson, die für ihre Leistung in dem gefeierten historischen Drama Vikings berühmt ist, und die italienische Schauspielerin Antonella Salvucci, die für ihre Rollen in verschiedenen italienischen Filmen und Fernsehserien bekannt ist.

Der Abend begann mit einer herzlichen Vorführung des Kurzfilms "The Origin of the Story" und einer Hommage an die Größen des Kinos. Die renommierte Regisseurin Inas El Degheidy leitete einen Gedenkabschnitt, in dem diejenigen geehrt wurden, die die Branche kürzlich verloren hat. Darauf folgte eine bewegende Videobotschaft für den gefeierten Schauspieler Mahmoud Hamida, der für seine bedeutenden Beiträge zum arabischen Kino mit dem "Creative Achievement Award" ausgezeichnet wurde.

Der Ingenieur Naguib Sawiris betonte die Kraft des Kinos als Instrument für sozialen Wandel und fügte hinzu: "Mit dem El Gouna Festival öffnen wir Türen für Kreativität und stärken den kulturellen Dialog über Grenzen hinweg." Der Executive Director Amr Mansy schloss sich dieser Meinung an und wies auf die wachsende Plattform für Storytelling in El Gouna hin, die sich mit humanitären Fragen, einschließlich globaler ökologischer und sozialer Themen, befasst.

Trotz der Herausforderungen, mit denen die Festivalbranche in Ägypten konfrontiert ist, lobte die künstlerische Leiterin Marianne Khoury das Engagement, das diese Ausgabe mit einem ausgewogenen Programm von 83 Filmen aus 48 Ländern zum Leben erweckt hat. Beeindruckenderweise werden 43 der ausgewählten abendfüllenden Dokumentar- und Spielfilme von Frauen gedreht und 33 sind Erstlings- oder Zweitlingsprojekte, was das Engagement des Festivals für die Förderung neuer Stimmen und die Vertretung unterschiedlicher Perspektiven widerspiegelt.

Das El Gouna Festival baut weiterhin Partnerschaften in der gesamten Branche auf und arbeitet mit Stolz mit Orascom Development und Marken wie dem Cairo Design District, BMW und Orange zusammen. Die Veranstaltung wird insbesondere vom ägyptischen Kulturministerium und der ägyptischen Behörde für Tourismusförderung sowie von Kulturmarken wie Ticket Egypt und Impact BBDO unterstützt, was die Präsenz des Festivals auf der globalen Kulturbühne weiter stärkt.

