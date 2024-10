Solana verzeichnet neue Allzeithochs gegenüber Ethereum

Die Solana-Blockchain hat sich in letzter Zeit bezüglich ihrer On-Chain-Daten deutlich positiver als der bisherige Marktführer Ethereum entwickelt. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Indikatoren, welche untermauern, dass es sich bei Solana um den nächsten Platzhirsch handelt. Erfahren Sie nun mehr im folgenden Beitrag.

Solana hat Ethereum bei den Suchanfragen auf Google überholt

Ein Indikator, welchen Investoren zurate ziehen, sind die Google Trends. Denn somit erhält man einen Einblick, welche Kryptowährungen gerade ein größeres Interesse bei den Menschen auf der ganzen Welt erwecken.

Über die vergangenen fünf Jahre war Ethereum mit einem weiten Abstand meistens führend. Erstmalig konnte Solana im Dezember des Jahres 2023 mehr Suchanfragen auf Google erreichen, allerdings war dies nur von sehr kurzer Dauer.

Zurückzuführen war dies auf die schnellen und hohen Kursanstiege des SOL-Coins zu der Zeit. Somit konnte Solana das Interesse weiterer Investoren erwecken, nachdem der Token zuvor durch die FTX-Krise und die engen Verflechtungen mit dieser erhebliche Kursverluste erlitten hat.

Seitdem haben sich die Suchanfragen von Solana immer mehr an die von Ethereum angenähert. Zurückzuführen war dies aber auch auf das nachlassende Interesse an dem ETH-Coin, welcher trotz der Einführung des ETFs erhebliche Kursverluste gegenüber vielen anderen Kryptowährungen erlitten hat. Nähere Details dazu folgen weiter unten.

Das Interesse an Solana hat wiederum aufgrund der fortschrittlicheren Technologie, den besseren Konditionen, der hohen Etablierung, der positiven On-Chain-Entwicklung und den jüngsten Kursanstiegen zugenommen.

Bereits in 18 Monaten könnte SOL ETH überholt haben. Auch die Bewertung von Solana basierend auf den On-Chain-Daten im Vergleich zu anderen führenden Blockchains ist bisher nicht überteuert. Einen detaillierten Einblick in die Solana-Bewertung im Vergleich erhalten Sie in unserem letzten Artikel.

Suchanfragen von Solana und Ethereum auf Google | Google Trends

Seit dem 20. Oktober haben die Suchanfragen von Solana die von Ethereum erneut überholt. Nun wird sich zeigen müssen, wie nachhaltig diese Bewegung dieses Mal ist. Denn auch die ETH-Blockchain entwickelt sich immer weiter und wird künftig die Interoperabilitätsprobleme der L2s lösen.

Allerdings bleibt auch Solana in der Entwicklung nicht stehen und so wird das Firedancer-Upgrade bereits für die Einführung vorbereitet, welches bis zu 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde ermöglichen soll.

Solana erzielt ein neues Allzeithoch gegenüber Ethereum

Das Ethereum-Solana-Verhältnis gibt an, wie viel Solana für einen Ethereum benötigt werden. Während das Tauschverhältnis zu Jahresbeginn noch rund 30 SOL pro 1 ETH lag, hat es sich zuletzt auf 15 SOL reduziert. Somit hat Solana im Vergleich zu Ethereum in diesem Jahr 100 % an Wert gewonnen. Dabei hat der SOL-Coin erst am 21. Oktober gegenüber ETH ein neues Allzeithoch verzeichnet.

Auf diese Weise konnte Solana eine Range durchbrechen, die zuletzt im Jahr 2021 angelaufen wurde. Demnach könnte die Trendbewegung sogar noch etwas weitergehen und den SOL-Coin möglicherweise in diesem Bullenmarkt eine vergleichbare Bewertung wie Ethereum erzielen lassen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kommt Solana auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 96,42 Mrd. USD, während es bei Ethereum mit 297,19 Mrd. USD gerade 208 % mehr sind. An seinem Marktkapitalisierungsallzeithoch betrug sie sogar schon 568,92 Mrd. USD, sodass Solana im Vergleich zu Ethereum bis zu 490 % steigen könnte.

Basierend auf dem jetzigen SOL-Kurs von 164,00 USD würde dies einem Preis von 505,12 bis 967,67 USD entsprechen. Der X-Nutzer Anglio (@CryptoAnglio) geht sogar davon aus, dass Solana gerade Ethereum ablöst und es einer der einfachsten Trades zurzeit ist.

Solana is basically replacing Ethereum



it's right in front of us



easiest trade of your life - Anglio (@CryptoAnglio) October 23, 2024

Geoffrey Kendrick von Standard Chartered erwartet für Solana im Falle einer zweiten Amtszeit von Donald Trump ein Kursplus von 400 %. Auch andere Kryptoexperten rechnen dann mit einer deutlich besseren Entwicklung, was unter anderem auf die größere Wahrscheinlichkeit für die Zulassung eines Spot-ETFs zurückzuführen ist.

