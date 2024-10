Die Roche-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust. Am Freitagnachmittag notierte sie im grünen Bereich, wobei sie sich dem 52-Wochen-Hoch bis auf 2,78 Prozent näherte. Trotz der Einstufung als "Underweight" durch JPMorgan mit einem Kursziel von 220 Franken, konnte die Aktie zulegen. Der Pharmariese demonstriert damit seine Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 207,6 Milliarden Euro bleibt Roche ein Schwergewicht im Pharma-Sektor. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 12,24 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Anleger sollten jedoch die Entwicklungen im Bereich der Forschung und Zulassung neuer Medikamente im Auge behalten, da diese maßgeblich den zukünftigen Erfolg des Unternehmens beeinflussen können.

Anzeige

Roche-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Roche-Analyse vom 26. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Roche-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Roche-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Roche: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...