AIR Group Limited, der weltweit größte Hersteller von Shisha-Melasse, Eigentümer der renommierten Marke Al Fakher und Erfinder von OOKA, dem weltweit ersten Shisha-System ohne Holzkohle, hat eine neue Studie über die Rolle der Shisha in kleinen gastronomischen Betrieben wie Bars und Cafés im Nahen Osten, in Europa und in den USA herausgegeben.

Die Studie basiert auf Hunderten von Interviews mit Besitzern und Managern von Bars, Restaurants und Cafés in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Deutschland, Spanien und den USA.

Im Durchschnitt bezeichneten etwa 8 von 10 der Befragten die Shisha als das Produkt mit der höchsten Gewinnmarge ihres Betriebs.

Ronan Barry, Chief Corporate Affairs Officer bei der AIR Group, kommentiert: "Der Studie zufolge gehört die Shisha zu den fairsten schnelllebigen Konsumgütern (FMCG) der Welt. In den meisten FMCG- und Lifestyle-Produktkategorien fließt der Großteil des Ertrags an den Markeninhaber, während ein kleiner Teil für die breitere Wertschöpfungskette übrig bleibt. Doch bei der Shisha wird der Ertrag gerechter verteilt. Der Großteil geht an das kleinste Unternehmen der Wertschöpfungskette das Lokal, das dem Verbraucher das Erlebnis bietet."

"Schon lange haben wir vermutet, dass die Shisha der wichtigste Umsatzfaktor im Gastgewerbe ist. Diese Unternehmen erzielen bei Shisha Gewinnmargen von bis zu 95 %. Bei Lebensmitteln liegt die erzielte Gewinnmarge bei durchschnittlich 5 %."

In mehr als hunderttausend Gaststätten wird das Rauchen von Shishas angeboten, und laut der von AIR durchgeführten Studie wäre die Existenz dieser Unternehmen in Gefahr, wenn sie keine Shisha anbieten würden. Fast die Hälfte der Befragten würde ihren Betrieb schließen, wenn sie keine Shisha mehr anbieten könnten.

Nach Ansicht von Garth Beer, der ein Shisha-Catering-Unternehmen leitet, das Dutzende von Bars, Restaurants und Nachtclubs mit Shisha-Service beliefert, "spielt Shisha eine wesentliche Rolle dabei, Kunden als Gäste zu gewinnen und sie an das Lokal zu binden. Manche Betriebe folgen dem Konzept 'komm wegen der Shisha, bleib wegen des Essens und der Getränke', bei anderen wiederum heißt es 'komm wegen des Essens, bleib wegen der Shisha'. Die Shisha nach dem Essen kann den Unterschied zwischen einem rentablen und einem nicht rentablen Tisch ausmachen."

Der Shisha-Boom bleibt jedoch nur wenigen Bars und Restaurants vorbehalten, da Holzkohle verwendet wird, um die Melasse zu erhitzen und die Rauchwolke zu erzeugen, die die Kunden genießen. Holzkohle erhöht die Brandgefahr und ist eine Quelle giftiger Chemikalien in Innenräumen, die erhebliche Investitionen in Brandschutz und Belüftung erfordert. Die neueste Innovation von AIR ein wegweisendes Shisha-System ohne Holzkohle, das auf Pods basiert bietet mehr Betreibern kleiner Gewerbebetriebe die Möglichkeit, von den Vorteilen eines Shisha-Angebots zu profitieren, da es die Holzkohle und Nebendämpfe vollständig eliminiert und eine viel sauberere Shisha-Wolke erzeugt. OOKA wurde bereits von fast 250 Bars und Restaurants in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingeführt.

Mario, Geschäftsführer eines Premium-Nachtclubs in Dubai, berichtet: "Aufgrund von Bedenken mit Blick auf Brandschutz und Rauchentwicklung mussten wir unser Shisha-Angebot leider einstellen, obwohl die Nachfrage durch Gäste hoch war.

Seit ein paar Monaten nutzen wir OOKA, und das Feedback unserer Kunden ist fantastisch. Wir steuern auf eine Rekordsaison zu und haben keinen Zweifel daran, dass OOKA einen großen Beitrag dazu leisten wird."

AIR will auch künftig mit Gastronomiebetrieben rund um den Globus zusammenarbeiten, um sie bei der Einführung von Shisha und OOKA und der Schulung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen, damit sie ihren Kunden bei jedem Besuch ein erstklassiges Erlebnis bieten können.

Über AIR (ADVANCED INHALATION RITUALS)

AIR ist der Marktführer auf dem 19 Milliarden US-Dollar schweren Weltmarkt für Shishas und verfolgt das Ziel, durch Inhalieren überragende körperliche, emotionale und geistige Vorteile zu erzielen. Das 1999 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Dubai ist in mehr als 100 Ländern in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Europa, Nordamerika, Indien und Afrika vertreten.

In den Ländern, in denen AIR präsent ist, hält das Unternehmen 47 des Marktanteils im Shisha-Segment und ist Vorreiter in einem Markt, der bis 2026 auf 22 Milliarden US-Dollar anwachsen dürfte. Zu den Unternehmen seines Portfolios gehören Al Fakher, die weltweit führende Shisha-Marke, Hookah-Shisha.com, die weltweit führende E-Commerce-Plattform für Wasserpfeifen und Shishas, Shisha Kartel, ein in Dubai ansässiger Shisha-Hersteller, und Shisha.com, eine globale Online-Community von Shisha- und Wasserpfeifenanwendern. Das wissenschaftliche Programm von Advanced Inhalation Rituals wird in Kooperation mit unabhängigen akkreditierten Laboren durchgeführt und ermöglicht die Entwicklung innovativer Produkte, die jahrhundertealte Tradition mit modernster Innovation verbinden, um Risiken zu minimieren und den Genuss für Millionen Menschen rund um den Globus zu maximieren. In den letzten 10 Jahren hat das Unternehmen seine Mitbewerber durchweg in den Schatten gestellt und ist dreimal so schnell gewachsen wie der Markt. Möglich wurde dies durch beträchtliche Investitionen in Innovation, Produkte und Benutzererlebnis.

