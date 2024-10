Die Sartorius Stedim Biotech Aktie verzeichnete am 25. Oktober 2024 einen Kursrückgang von 1,68% auf 205,00 USD. Trotz dieses kurzfristigen Rückschlags zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Jahresperformance mit einem Plus von 8,58%. Der Biotechnologiekonzern, der sich auf Produkte und Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert hat, konnte seine Marktposition festigen, was sich in einer Marktkapitalisierung von 19,1 Milliarden Euro widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,69 USD je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 0,27% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 54,82 prognostiziert, was auf eine relativ hohe Bewertung hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie derzeit 22,94% über ihrem 52-Wochen-Tief, aber immer noch 46,27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert.

