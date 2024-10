Rio Tinto, der weltgrößte Eisenerzförderer, verzeichnet positive Entwicklungen trotz kurzfristiger Herausforderungen. Der Aktienkurs stieg am 26. Oktober 2024 um 0,89% auf 77,00 USD, was einem Zuwachs von 0,68 USD gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 9,06% zeigt die Aktie im Jahresvergleich eine ermutigende Entwicklung mit einem Plus von 3,36%.

Dekarbonisierungsinitiativen und Dividendenausblick

Jüngst unterzeichnete Rio Tinto eine Absichtserklärung mit dem chinesischen Unternehmen Nanjing Iron and Steel Co zur Dekarbonisierung, was das Engagement des Konzerns für nachhaltige Praktiken unterstreicht. Für Anleger relevant: Rio Tinto plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 4,389 USD je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 6,81% entspricht.

