Die VF Corporation verzeichnet einen erheblichen Kursrückgang, wobei die Aktie im vergangenen Monat um 15,95% an Wert verloren hat. Trotz eines leichten Anstiegs von 0,85% am 26. Oktober 2024 auf 16,70 USD, bleibt die Performance der Aktie hinter den Erwartungen zurück. Besonders bemerkenswert ist, dass VF trotz der aktuellen Herausforderungen eine Dividende von 0,78 USD je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 ausschüttet, was einer Dividendenrendite von 4,23% entspricht.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die finanziellen Kennzahlen des Unternehmens zeigen ein gemischtes Bild. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,62 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 6,41 erscheint die Aktie unterbewertet. Allerdings weist das negative Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von -6,71 auf aktuelle Verluste hin, was Anleger zur Vorsicht mahnen sollte.

