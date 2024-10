Die LeonardoADR Aktie verzeichnete am 26. Oktober 2024 einen leichten Rückgang von 1,35% auf 11,69 USD. Trotz des aktuellen Kursverlusts zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Jahresentwicklung mit einem Plus von 57,12%. Diese positive Tendenz spiegelt das wachsende Interesse an dem italienischen Luft- und Raumfahrtunternehmen wider, das sich auf Verteidigungselektronik und Sicherheitstechnologien spezialisiert hat.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Leonardo ADR deuten auf eine solide Bewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,88 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,34 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,44 liegt zwar über dem Vorjahreswert, bleibt aber im Rahmen der Erwartungen für ein Unternehmen in diesem Sektor.

