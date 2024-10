Die China Bluechemical Aktie zeigt sich weiterhin als interessante Option für Anleger im Düngemittelsektor. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,78% am 25. Oktober 2024 auf 0,253 EUR, verzeichnet die Aktie auf Monatssicht ein Plus von 4,12%. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Zuwachs von 12,95%, was die Robustheit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld unterstreicht.

Starke Fundamentaldaten trotz Unterbewertung

Die Fundamentaldaten von China Bluechemical präsentieren sich äußerst solide. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,03 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,42 für 2024 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Zudem deutet das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,29 auf eine effiziente Kapitalnutzung hin. Diese Kennzahlen könnten in naher Zukunft das Interesse von Anlegern wecken, die nach unterbewerteten Perlen im Rohstoffsektor suchen.

