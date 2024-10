Die Iberdrola-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen leichten Wertverlust. Am 26. Oktober 2024 lag der Kurs bei 13,96 Euro, was einem Rückgang von 1,15% entspricht. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs bleibt das Unternehmen in einer starken Position im Bereich der erneuerbaren Energien. Als einer der weltweit führenden Erzeuger von Ökostrom profitiert Iberdrola von der globalen Energiewende und den Bemühungen zur CO2-Reduktion.

Positive Jahresentwicklung trotz kurzfristiger Schwankungen

Auf Jahressicht zeigt die Aktie mit einem Plus von 35,77% eine durchaus positive Entwicklung. Dies unterstreicht die langfristige Attraktivität des Unternehmens für Investoren, die auf nachhaltige Energielösungen setzen. Mit einer Marktkapitalisierung von 84,3 Milliarden Euro bleibt Iberdrola ein Schwergewicht im EURO STOXX 50 und ein wichtiger Player im europäischen Energiesektor.

Iberdrola Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...